Зеленский призвал Байдена и Си поддержать Саммит мира своим персональным участием

Президент Владимир Зеленский призвал президент США Джо Байден и лидера Китая Си Цзиньпиня поддержать Саммит мира своим персональным лидерством и участием.

Об этом он сказал в видеообращении на фоне разрушенной россией типографии в Харькове, передает УНН.

Для них это удовольствие - сжигать. Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией руководят люди, которые хотят сделать нормой сжигать жизни, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной. Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира", - сказал Зеленский. - отметил Зеленский.

Он отметил, что Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах.

"Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны. И именно поэтому нужны глобальные усилия - Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть"

Президент напомнил, что вместе со Швейцарией Украина готовит Саммит мира, который начнется 15 июня.

Мы имеем подтверждение участия уже более чем 80 государств и продолжаем работать с лидерами, приглашая на Саммит. Спасибо каждому, кто действительно помогает миру. Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира: к Президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к Президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы, так же как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира - действительно мира, а не паузы между ударами - подчеркнул Зеленский.

По его словам, усилия мирового большинства - это лучшая гарантия выполнения обязательств.

Пожалуйста, поддержите Саммит мира своим персональным лидерством и участием - призвал Зеленский.

Дополнение

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что президент США Джо Байден скорее всего, пропустит Саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, поскольку он совпадает по времени с мероприятием по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Перед этим советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 22 мая заявлял, что участие Байдена в Саммите мира, который пройдет в Швейцарии, остается неопределенным, на фоне того, как Белый дом пока не подтвердил, будет ли он на мероприятии.

15 мая Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщал, что Соединенные Штаты будут представлены на Саммите мира в Швейцарии, но пока не могут объявить, на каком уровне будут на нем представлены.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 17 мая сообщал, что китайская сторона не говорит, не дает оценки относительно своего возможного участия в Саммите мира. Украина продолжает работать над привлечением Китая, ведь очень важно, чтобы он присутствовал на самом высоком уровне.