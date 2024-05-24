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Байден, швидше за все, пропустить Саміт миру заради збору коштів на передвиборчу кампанію - Bloomberg

Байден, швидше за все, пропустить Саміт миру заради збору коштів на передвиборчу кампанію - Bloomberg

Київ • УНН

 • 102592 перегляди

Байден, ймовірно, пропустить Саміт миру в Швейцарії, щоб взяти участь у зборі коштів для своєї кампанії в Каліфорнії за участю таких знаменитостей, як Джордж Клуні і Джулія Робертс.

Президент США Джо Байден швидше за все, пропустить Саміт миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня, оскільки він збігається за часом із заходом зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, на якому він збирається бути присутнім разом з Джорджем Клуні, Джулією Робертс та з іншими зірками. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Швейцарія призначила конференцію на 15-16 червня після зустрічі "Великої сімки" в Італії. Декілька лідерів G7 планують приєднатися, але ні Байден, ні віце-президент Камала Харріс не планують бути там, про це повідомляють джерела.

Зазначається, що Байден має вилетіти із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів 15 червня. Разом з Клуні та Робертсом до нього збираються приєднатися колишній президент Барак Обама та ведучий нічного телебачення Джиммі Кіммел.

Це рішення підкреслює, як Байден продовжує переходити в режим передвиборчої кампанії, прагнучи перевершити лідерство колишнього президента Дональда Трампа за опитуваннями в ключових штатах, що вагаються, перед листопадовими виборами. На додаток до невідкладності, минулого місяця Трамп вперше затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів у поточному виборчому циклі, зібравши 76 мільйонів доларів проти своїх 51 мільйона доларів,

- зазначає Bloomberg.

Як пише Bloomberg, це відображає ширший песимізм щодо конференції, яку Швейцарія погодилася організувати, коли президент Володимир Зеленський відвідав країну у січні. Проте близько 70 країн візьмуть участь у саміті на тому чи іншому рівні, включаючи таких лідерів, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц, а прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, ймовірно, також візьме участь.

Доповнення

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу 22 травня заявляв, що участь президента США Джо Байдена в Саміті світу в Україні, який пройде у Швейцарії 15-16 червня, залишається невизначеною, на тлі того, як Білий дім поки не підтвердив, чи буде він на заході.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 17 травня повідомляв, що китайська сторона не говорить, не дає оцінки щодо своєї можливої участі у Саміті миру. Україна продовжує працювати над залученням Китаю, адже дуже важливо, щоб він був присутнім на найвищому рівні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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