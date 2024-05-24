Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Президент США Джо Байден скорее всего, пропустит Саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, поскольку он совпадает по времени с мероприятием по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, на котором он собирается присутствовать вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и с другими звездами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Швейцария назначила конференцию на 15-16 июня после встречи «Большой семерки» в Италии. Несколько лидеров G7 планируют присоединиться, но ни Байден, ни вице-президент Камала Харрис не планируют быть там, об этом сообщают источники.

Отмечается, что Байден должен вылететь со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес для сбора средств 15 июня. Вместе с Клуни и Робертсом к нему собираются присоединиться бывший президент Барак Обама и ведущий ночного телевидения Джимми Киммел.

Это решение подчеркивает, как Байден продолжает переходить в режим предвыборной кампании, стремясь превзойти лидерство бывшего президента Дональда Трампа по опросам в ключевых колеблющихся штатах перед ноябрьскими выборами. В дополнение к неотложности, в прошлом месяце Трамп впервые затмил усилия Байдена по сбору средств в текущем избирательном цикле, собрав 76 миллионов долларов против своих 51 миллиона долларов, - отмечает Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, это отражает более широкий пессимизм относительно конференции, которую Швейцария согласилась организовать, когда президент Владимир Зеленский посетил страну в январе. Однако около 70 стран примут участие в саммите на том или ином уровне, включая таких лидеров, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц, а премьер-министр Японии Фумио Кисида, вероятно, также примет участие.

Дополнение

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 22 мая заявлял, что участие президента США Джо Байдена в Саммите мира в Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, остается неопределенным, на фоне того, как Белый дом пока не подтвердил, будет ли он на мероприятии.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 17 мая сообщал, что китайская сторона не говорит, не дает оценки относительно своего возможного участия в Саммите мира. Украина продолжает работать над привлечением Китая, ведь очень важно, чтобы он присутствовал на самом высоком уровне.