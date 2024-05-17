Китай поки не дає оцінки щодо своєї участі в Саміті миру, але Україна продовжує працювати – Єрмак

Китайська сторона не говорить, не дає оцінки щодо своєї можливої участі в Саміті миру. Україна продовжує працювати над залученням Китаю, адже дуже важливо, щоб він був присутній на найвищому рівні. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Якщо чітко подивитися на заяви, то китайська сторона не говорить, не дає оцінки щодо своєї можливої участі в Саміті миру. Ми продовжуємо працювати, для нас дуже важливо, щоб Китай на найвищому рівні був присутній на Саміті миру, тому що Китай є впливовою країною, впливовою не тільки на світову політику, а в першу чергу має дуже потужний вплив на країну агресора - сказав Єрмак.

Окрім того, він зазначив, розглядає тільки позитивний сценарій результату Саміту миру.

"Я не розглядаю негативного сценарію, я розглядаю тільки позитивний сценарій для чого робиться все необхідне. Робота вже на завершальному етапі, тому що залишається менш як місяць до першого інавгураційного Саміту. Всі працюємо 24/7. Є дуже позитивний результат перших 10 днів після відправлення запрошень. Запрошення були направлені більше ніж 160 світовим лідерам та керівникам міжнародних організацій", - сказав Єрмак.

За його словами, Володимир Зеленський прийняв рішення й проводить особисті телефонні розмови з усіма лідерами, яких запросили на Саміт.

Зеленський озвучив головні питання Саміту миру у Швейцарії

"На сьогодні можна говорити, що вже понад 50 країн підтвердили свою участь й робота продовжується. Що ми будемо вважати за перемогою, переможним результатом цього Саміту? По-перше, кількість країн яка буде присутньою. Безумовно ми очікуємо виходячи з того, що запрошено понад 160 на велику кількість цих країн й це буде потужним сигналом підтримки української незалежності, територіальної цілісності, суверенітету", - розповів Єрмак.

За його словами, важливий сигнал того, що світові лідери дійсно можуть вирішувати такі питання, як припинення війни.

"По-друге, дуже важливий сигнал того, що світові лідери дійсно можуть вирішувати такі важкі, важливі питання, як припинення війни, як пошук справедливого миру без участі країни агресора. Як менше щодо формування чіткого плану, який потім може бути представлений, наданий тій країні, яка розпочала цю агресію проти України", - зазначив Єрмак.

Доповнення

В Офісі президента України заявили, що країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.