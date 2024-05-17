Китай пока не дает оценки относительно своего участия в Саммите мира, но Украина продолжает работать - Ермак

Китайская сторона не говорит, не дает оценки относительно своего возможного участия в Саммите мира. Украина продолжает работать над привлечением Китая, ведь очень важно, чтобы он присутствовал на самом высоком уровне. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Если четко посмотреть на заявления, то китайская сторона не говорит, не дает оценки относительно своего возможного участия в Саммите мира. Мы продолжаем работать, для нас очень важно, чтобы Китай на самом высоком уровне присутствовал на Саммите мира, потому что Китай является влиятельной страной, влиятельной не только на мировую политику, а в первую очередь имеет очень мощное влияние на страну агрессора - сказал Ермак.

Кроме того, он отметил, рассматривает только положительный сценарий результата Саммита мира.

"Я не рассматриваю негативного сценария, я рассматриваю только позитивный сценарий для чего делается все необходимое. Работа уже на завершающем этапе, потому что остается меньше месяца до первого инаугурационного Саммита. Все работаем 24/7. Есть очень положительный результат первых 10 дней после отправки приглашений. Приглашения были направлены более чем 160 мировым лидерам и руководителям международных организаций", - сказал Ермак.

По его словам, Владимир Зеленский принял решение и проводит личные телефонные разговоры со всеми лидерами, которых пригласили на Саммит.

Зеленский озвучил главные вопросы Саммита мира в Швейцарии

"На сегодня можно говорить, что уже более 50 стран подтвердили свое участие и работа продолжается. Что мы будем считать победой, победным результатом этого Саммита? Во-первых, количество стран, которое будет присутствовать. Безусловно мы ожидаем исходя из того, что приглашено более 160 на большое количество этих стран и это будет мощным сигналом поддержки украинской независимости, территориальной целостности, суверенитета", - рассказал Ермак.

По его словам, важен сигнал того, что мировые лидеры действительно могут решать такие вопросы, как прекращение войны.

"Во-вторых, очень важный сигнал того, что мировые лидеры действительно могут решать такие тяжелые, важные вопросы, как прекращение войны, как поиск справедливого мира без участия страны агрессора. Как меньше по формированию четкого плана, который потом может быть представлен, предоставлен той стране, которая начала эту агрессию против Украины", - отметил Ермак.

Дополнение

В Офисе президента Украины заявили, что страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее россии.