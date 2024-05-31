Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Украина не может пойти на требования Китая по приглашению россии на саммит мира, потому что это искажает всю идею саммита. Такое мнение высказал журналисту УНН политолог-международник Максим Яли, комментируя заявление Пекина о том, что договоренности по саммиту в Швейцарии не соответствуют его запросам.

Система в Китае построена таким образом, что если делается официальное заявление, тем более от МИД, то это уже окончательное решение. Украина не может пойти на требования Китая, ведь это означает приглашение россии. Это всю идею этого саммита искажает: выработка коллективной позиции международного сообщества, чтобы потом, как заявил Президент Зеленский, эти наработки и предложения передать россии. И уже потом возможно, как пишут отдельные источники, в частности Bloomberg, что якобы планируется саммит на осень - рассказал Яли.

По его мнению, если будут согласованы позиции хотя бы по трем ключевым вопросам, которые будут выноситься на обсуждение во время саммита, тогда это имеет смысл.

Зеленский очертил ключевые темы для Саммита мира: энергетика, судоходство, гуманитарные вопросы

"Приглашать сейчас россию нет никаких причин, особенно на фоне очередного наступления оккупационных войск. На самом деле реакция Китая является ожидаемой, учитывая то, что он является союзником,оссии...", - сказал Яли.

Политолог Олеся Яхно подчеркнула, что на саммите мира не будет подписано ни одного мирного плана.

"Саммит мира важен не с точки зрения, что там может быть принято конкретное решение о мире, это невозможно, идет активная фаза войны. Этот саммит важен с точки зрения того на какой вариант, в конце концов, будет оперироваться большее количество стран, в том числе, которые считаются нейтральными. Будут ли они поддерживать украинский вариант, чтобы это стало путем в будущем для достижения мира", - сказала Яхно.

Она отметила, что для Украины важно, чтобы было представлено чем больше стран, поэтому отсутствие Китая это плохо, но не критично.

"Для нас конечно важно, чтобы чем больше стран присутствовали, поэтому конечно плохо, что не будет представителя от Китая, но это не критично, потому что это все равно долгое движение, это не короткое движение, когда будет голосование и кто-то проголосует за или против, поддержать или не поддержать. Такого не будет. Это диалог и долгий процесс, но для нас важно, чтобы основы мирных позиций разделяли как можно больше стран. И если не будет официального представительства Китая, то важно, чтобы не публично все равно продолжался диалог, потому что Китай страна, которая реально экономически влияет на выносливость и устойчивость россии", - отметила Яхно.

Контекст

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что договоренности о мирной конференции по Украине в Швейцарии в следующем месяце все еще далеко не соответствуют запросам Китая и общим ожиданиям международного сообщества, что делает сложным для Китая участие.

МИД Китая проинформировал, что "Китай не примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии в следующем месяце, поскольку она не оправдывает его ожиданий, включающих участие как россии, так и Украины".

Ранее, 26 мая Президент Владимир Зеленский призвал лидера Китая Си Цзиньпиня поддержать саммит мира своим персональным лидерством и участием.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 17 мая заявлял, что для Украины очень важно, чтобы Китай на самом высоком уровне присутствовал на саммите мира, потому что Китай является влиятельной страной, влиятельной не только на мировую политику, а в первую очередь имеет очень мощное влияние на страну агрессора.