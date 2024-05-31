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“Рукавичка” по-румунськи: в одному з повітів Румунії в одному домі прописали 7 тис. українців

“Рукавичка” по-румунськи: в одному з повітів Румунії в одному домі прописали 7 тис. українців

Київ • УНН

 • 33746 перегляди

У румунському повіті Ботошані, розташованому недалеко від кордону з Україною, 7000 українців були фіктивно зареєстровані за однією адресою, щоб обманним шляхом отримати румунське громадянство за плату в розмірі 50 євро з людини.

В румунському повіті Ботошані, який знаходиться недалеко від кордону з Україною, виявили будинок, у якому фіктивно проживали сім тисяч українців. За прописку з українців брали 50 євро, щоб таким чином українці могли отримати підтвердження адреси, щоб далі подаватися на громадянство Румунії. Про це пише румунське видання Monitorul, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, житель комуни Вирфу-Кимпулуй у повіті Ботошані, який знаходиться недалеко від кордону з Україною Аурел Чуботаріу стверджує, що оборудка з масовим прописуванням українців у його місцевості почалася ще у 2018 році.

За словами, Чуботаріу історія тривала багато року, протягом яких, тисячі українців були фіктивно поселені в домогосподарствах у Варфу-Кимпулуй.

На прохання друга, який проживає в Україні, я почав розміщувати людей на своїй житлоплощі для оформлення громадянства Румунії. Я так працював рік чи близько того. Це було 50 євро з людини. Я отримував гроші, так, я отримував гроші

- сказав Чуботаріу.

Чоловік зазначає, що згодом до схеми долучилася чиновниця з міста Бучеча, працівниця Державної служби з обліку населення міста Бучеча Георгіна Козмюк і сказала, що якщо він хочу продовжувати працювати, то повинен отримувати від неї гроші, підписувати документи для прийому громадян. Вона взяла оформлення всіх документів.

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Козмюк почала давати чоловіку по 2 тис. євро за раз, а за це потрібно було підписати в середньому 40 паперів, тобто 40 заяв. Ці люди ніколи там не жили, просто приїжджали для формальностей та їхали. І всі реєструвалися на одну й ту саму адресу

- пише видання. 

Чоловік зазначив, що вирішив відкрити власний бізнес та сплачувати податки державі, однак, виявилося, що в його будинку за "документами" прописані люди, за яких він не розписувався та з'явилися вони в той час, коли він був на лікуванні. За його словами, підписи ставила сама Козмюк.

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Після того, як жінка перебрала все на себе, вона продовжувала підписуватися моїм ім'ям. У мене є докази. Мене госпіталізували з Тиргу-Муреша до Бухареста, але документи підписали моїм ім’ям, і людей поселяли в житло

- заявляє чоловік. 

Тоді чоловік вирішив разом із сусідом Петру Алемнаріцей, у якого в домі також виявлилося близько 300 осіб, прописаних без його відома, звернутися до компетентних органів. Однак, слідчі заявили, що справу закривають, а невдоволені бізнесмени почали протести перед мерією у Вирфу-Кимпулуй й навіть стверджують, що оголосили голодування.

Вони заявляють, що хочуть привернути увагу влади до розслідування їхньої справи, яке, на їхню думку, проводили поверхнево

- додає видання. 

Водночас, Козмюк, яку протестувальники звинувачують в оборудці з масовою пропискою українців свою причетність категорично заперечує.

Справу закрили, бо не було доказів. Були розглянуті заяви Генеральни антикорупційним управлінням Румунії у 2023 році. Загалом 41 заява, вони проаналізували почерк пана Чуботаріу, його підпис - і справу закрили

- каже Козмюк.
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Також зазначається, що така оборудка призвела до збільшення населення повіту Ботошані. Так, кількість жителів комуни Вирфу-Кимпулуй зросла з 3 420 осіб 2011 року до щонайменше 7 077 у 2021-му. А в селі Ріпічень населення з 1 917 осіб 2011-го збільшилося до 3 794 у 2021 році.

Представники міськради підтверджують, що в них побільшало українських "побратимів", але запевняють, що не мають до цього жодного стосунку

- додає видання.

Нагадаємо

Комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи закликала країни Європи продовжити термін раніше наданого тимчасового захисту для українських біженців, або знайти нові шляхи для законного перебування українців на територіях цих держав.

Павло Башинський

Павло Башинський

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