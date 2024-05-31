“Рукавичка” по-румунськи: в одному з повітів Румунії в одному домі прописали 7 тис. українців

В румунському повіті Ботошані, який знаходиться недалеко від кордону з Україною, виявили будинок, у якому фіктивно проживали сім тисяч українців. За прописку з українців брали 50 євро, щоб таким чином українці могли отримати підтвердження адреси, щоб далі подаватися на громадянство Румунії. Про це пише румунське видання Monitorul, передає УНН.

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Як пише видання, житель комуни Вирфу-Кимпулуй у повіті Ботошані, який знаходиться недалеко від кордону з Україною Аурел Чуботаріу стверджує, що оборудка з масовим прописуванням українців у його місцевості почалася ще у 2018 році.

За словами, Чуботаріу історія тривала багато року, протягом яких, тисячі українців були фіктивно поселені в домогосподарствах у Варфу-Кимпулуй.

На прохання друга, який проживає в Україні, я почав розміщувати людей на своїй житлоплощі для оформлення громадянства Румунії. Я так працював рік чи близько того. Це було 50 євро з людини. Я отримував гроші, так, я отримував гроші - сказав Чуботаріу.

Чоловік зазначає, що згодом до схеми долучилася чиновниця з міста Бучеча, працівниця Державної служби з обліку населення міста Бучеча Георгіна Козмюк і сказала, що якщо він хочу продовжувати працювати, то повинен отримувати від неї гроші, підписувати документи для прийому громадян. Вона взяла оформлення всіх документів.

Козмюк почала давати чоловіку по 2 тис. євро за раз, а за це потрібно було підписати в середньому 40 паперів, тобто 40 заяв. Ці люди ніколи там не жили, просто приїжджали для формальностей та їхали. І всі реєструвалися на одну й ту саму адресу - пише видання.

Чоловік зазначив, що вирішив відкрити власний бізнес та сплачувати податки державі, однак, виявилося, що в його будинку за "документами" прописані люди, за яких він не розписувався та з'явилися вони в той час, коли він був на лікуванні. За його словами, підписи ставила сама Козмюк.

Після того, як жінка перебрала все на себе, вона продовжувала підписуватися моїм ім'ям. У мене є докази. Мене госпіталізували з Тиргу-Муреша до Бухареста, але документи підписали моїм ім’ям, і людей поселяли в житло - заявляє чоловік.

Тоді чоловік вирішив разом із сусідом Петру Алемнаріцей, у якого в домі також виявлилося близько 300 осіб, прописаних без його відома, звернутися до компетентних органів. Однак, слідчі заявили, що справу закривають, а невдоволені бізнесмени почали протести перед мерією у Вирфу-Кимпулуй й навіть стверджують, що оголосили голодування.

Вони заявляють, що хочуть привернути увагу влади до розслідування їхньої справи, яке, на їхню думку, проводили поверхнево - додає видання.

Водночас, Козмюк, яку протестувальники звинувачують в оборудці з масовою пропискою українців свою причетність категорично заперечує.

Справу закрили, бо не було доказів. Були розглянуті заяви Генеральни антикорупційним управлінням Румунії у 2023 році. Загалом 41 заява, вони проаналізували почерк пана Чуботаріу, його підпис - і справу закрили - каже Козмюк.

Також зазначається, що така оборудка призвела до збільшення населення повіту Ботошані. Так, кількість жителів комуни Вирфу-Кимпулуй зросла з 3 420 осіб 2011 року до щонайменше 7 077 у 2021-му. А в селі Ріпічень населення з 1 917 осіб 2011-го збільшилося до 3 794 у 2021 році.

Представники міськради підтверджують, що в них побільшало українських "побратимів", але запевняють, що не мають до цього жодного стосунку - додає видання.

Нагадаємо

Комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи закликала країни Європи продовжити термін раніше наданого тимчасового захисту для українських біженців, або знайти нові шляхи для законного перебування українців на територіях цих держав.