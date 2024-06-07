Bloomberg: Германия рассматривает возможность передачи Украине еще одной батареи Patriot
Киев • УНН
Германия рассматривает возможность передачи Украине еще одной зенитно-ракетной батареи Patriot в дополнение к трем, которые она уже предоставила или пообещала, для усиления противовоздушной обороны Украины на фоне усиленных российских ракетных ударов.
Сейчас Берлин рассматривает возможность передачи Украине еще одной зенитно-ракетной батареи Patriot. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Немецкое правительство допускает, что это новая батарея ЗРК Patriot от Германии дополнит предыдущие три, которые Германия уже передала или обещала передать в Украину весной, когда Россия усилила ракетные удары по Украине.
Впрочем, источники издания отмечают, что окончательного решения в Германии еще не приняли.
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Дополнение
В Bloomberg добавляют, что Берлин уже передал Украине десятки зенитных установок Gepard и даже несколько установок противовоздушной обороны Iris-T. Однако после начала нового наступления рф на Харьковщине и усиления атак на энергоинфраструктуру Украины, Германия всячески ищет варианты для усиления ПВО Украины.
Напомним
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что власти его страны обсудят возможность передачи Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.
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