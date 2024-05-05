Бундесвер показал кадры обучения украинских военных на САУ PzH 2000

Вооруженные силы Германии показали кадры обучения украинцев на САУ PzH 2000. Соответствующие кадры Бундесвер опубликовал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

В рамках европейской учебной миссии European Union Military Assistance Mission in Ukraine украинские военные проходят инструктаж на Panzerhaubitze 2000 - говорится в сообщении.

Участник учений отметил, что с данной системой вооружения можно достичь лучших результатов в борьбе с россией.

Для нас обучение на новых системах - это значительный шаг вперед, потому что иным образом у нас вооружение старое, советское. Мало образцов новой техники, Германия нам дает такую возможность учиться и получать новейшую технику, на которой можем получить большие результаты в бою - сказал военный ВСУ.

На видео показаны иностранные инструкторы и военнослужащие ВСУ, которые проходят обучение сначала на тренажерах в помещении, а затем непосредственно на самих артиллерийских установках PzH 2000.

Напомним,

Первые САУ появились в Украине в июне 2022 года. Сейчас на вооружении Сил обороны находится около 30 PzH 2000, которые были предоставлены Украине Германией, Италией и Нидерландами.

Немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000 может похвастаться передовыми возможностями, включая 155-мм пушку и высокую мобильность.