Бундесвер показал кадры обучения украинских военных на САУ PzH 2000

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
panzerhaubitze-2000Panzerhaubitze 2000
bundesverБундесвер
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
italiyaИталия
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  188135 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  184970 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  186857 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  161402 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  112257 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128334 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126249 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119705 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115394 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102198 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Новости по теме
Бундесвер показал кадры обучения украинских военных на САУ PzH 2000

Бундесвер показал кадры обучения украинских военных на САУ PzH 2000

  •  9218 просмотра
За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб

За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб

  •  8238 просмотра
Подозреваемый в нападении на немецкого политика Матиаса Экке сдался полиции

Подозреваемый в нападении на немецкого политика Матиаса Экке сдался полиции

  •  7953 просмотра
В результате обстрела со стороны РФ, на Харьковщине погибла женщина

В результате обстрела со стороны РФ, на Харьковщине погибла женщина

  •  10444 просмотра
Трамп сравнил нынешнее правительство Байдена с "гестапо" - СМИ

Трамп сравнил нынешнее правительство Байдена с "гестапо" - СМИ

  •  10092 просмотра
На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела повреждены социальные и учебные заведения

На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела повреждены социальные и учебные заведения

  •  13062 просмотра
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию на празднование 60-летия франко-китайских дипломатических отношений - СМИ

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию на празднование 60-летия франко-китайских дипломатических отношений - СМИ

  •  12351 просмотра
Умер британский актер Бернард Хилл, сыгравший во "Властелине колец" и "Титанике"

Умер британский актер Бернард Хилл, сыгравший во "Властелине колец" и "Титанике"

  •  12597 просмотра
Израиль закрыл ключевой пункт пересечения границы с сектором Газа, после обстрела со стороны Палестины

Израиль закрыл ключевой пункт пересечения границы с сектором Газа, после обстрела со стороны Палестины

  •  13401 просмотра
"Атеш" обнаружил переброску "Градов" в оккупированном Крыму

"Атеш" обнаружил переброску "Градов" в оккупированном Крыму

  •  16420 просмотра

Популярные

Удар российских захватчиков по Харькову: специалисты спасательных служб опубликовали фото последствий

Удар российских захватчиков по Харькову: специалисты спасательных служб опубликовали фото последствий

  •  25087 просмотра
В НАТО рассматривают варианты, при которых войска Альянса вмешаются в войну в Украине - СМИ

В НАТО рассматривают варианты, при которых войска Альянса вмешаются в войну в Украине - СМИ

  •  46276 просмотра
россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии - британская разведка

россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии - британская разведка

  •  66300 просмотра
Вселенский Патриарх призвал Украину и Россию провести обмен пленными в формате "всех на всех"

Вселенский Патриарх призвал Украину и Россию провести обмен пленными в формате "всех на всех"

  •  35099 просмотра
Впервые за более чем 100 лет: в Японии открыли новый вид лилии

Впервые за более чем 100 лет: в Японии открыли новый вид лилии

  •  97262 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  301416 просмотра

Публикации

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  174585 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  335638 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  343870 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  362491 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  388264 просмотра

Бундесвер показал кадры обучения украинских военных на САУ PzH 2000

Украинские солдаты проходят обучение на немецких самоходных артиллерийских установках PzH 2000, предоставленных европейскими странами для усиления боевых возможностей Украины против России.

Война •   •  9218 просмотра
Бундесвер показал кадры обучения украинских военных на САУ PzH 2000

За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб

За минувшие сутки произошло 103 боевых столкновения, противник совершил 100 авиаударов и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а украинские войска нанесли удары по 13 местам сосредоточения живой силы противника и 7 объектам, в том числе радиолокационных станциях и системах противовоздушной обороны.

Война •   •  8238 просмотра
За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб

Подозреваемый в нападении на немецкого политика Матиаса Экке сдался полиции

17-летний парень, подозреваемый в нападении на европейского политика СДПГ Матиаса Экке во время избирательной кампании в Дрездене, сдался полиции.

Новости Мира •   •  7953 просмотра
Подозреваемый в нападении на немецкого политика Матиаса Экке сдался полиции

В результате обстрела со стороны РФ, на Харьковщине погибла женщина

88-летняя женщина погибла в Харьковской области после обстрела, который осуществила армия рф.

Война •   •  10444 просмотра
В результате обстрела со стороны РФ, на Харьковщине погибла женщина

Трамп сравнил нынешнее правительство Байдена с "гестапо" - СМИ

Трамп сравнил правительство Байдена с гестапо нацистской Германии, обвинив его в том, что он руководит "гестаповским правительством" и причастен к уголовным делам против него.

Новости Мира •   •  10092 просмотра
Трамп сравнил нынешнее правительство Байдена с "гестапо" - СМИ

На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела повреждены социальные и учебные заведения

Вражеские обстрелы повредили социальное и два учебных заведения в райцентре Никополь Днепропетровской области.

Война •   •  13062 просмотра
На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела повреждены социальные и учебные заведения

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию на празднование 60-летия франко-китайских дипломатических отношений - СМИ

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл во Францию с государственным визитом, чтобы отпраздновать 60-летие франко-китайских дипломатических отношений и встретиться с Эммануэлем Макроном.

Новости Мира •   •  12351 просмотра
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию на празднование 60-летия франко-китайских дипломатических отношений - СМИ

Умер британский актер Бернард Хилл, сыгравший во "Властелине колец" и "Титанике"

Британский актер Бернард Хилл, известный по ролям в фильмах "Титаник" и трилогии "Властелин колец", умер в возрасте 79 лет.

Культура •   •  12597 просмотра
Умер британский актер Бернард Хилл, сыгравший во "Властелине колец" и "Титанике"

Израиль закрыл ключевой пункт пересечения границы с сектором Газа, после обстрела со стороны Палестины

Израиль закрыл пограничный контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, основной пункт въезда гуманитарной помощи в Газу, после того, как палестинские боевики обстреляли его ракетами с территории Газы.

Новости Мира •   •  13401 просмотра
Израиль закрыл ключевой пункт пересечения границы с сектором Газа, после обстрела со стороны Палестины

"Атеш" обнаружил переброску "Градов" в оккупированном Крыму

Партизанское движение "Атеш" зафиксировало переброску реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" захватчиками в сторону Херсонской области.

Война •   •  16420 просмотра
"Атеш" обнаружил переброску "Градов" в оккупированном Крыму