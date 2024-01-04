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PzH 2000: на що здатна німецька САУ

PzH 2000: на що здатна німецька САУ

Київ • УНН

 • 24568 перегляди

Німецька самохідна артилерійська установка PzH 2000, близько 30 одиниць якої стоять на озброєнні в Україні, може похвалитися передовими можливостями, включаючи 155-мм гармату і високу мобільність.

Медійний майданчик Сил оборони Military Media Center розповів про характеристики самохідної артилерійської установки PzH 2000, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) - німецькас амохідна артилерійська установка, розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann. Це одна з найдосконаліших артилерійських систем у світі. Перші САУ з'явилися в Україні у червні 2022 року. 

Наразі на озброєнні Сил оборони перебуває близько 30 PzH 2000, що були надані Україні Німеччиною, Італією та Нідерландами.  

Конструкція та захист 

PzH 2000 являє собою гаубицю закритого типу на гусеничному шасі, побудованому на базі танка Leopard 2. Як повідомляється, на САУ встановлено 8-циліндровий дизельний двигун з турбонаддувом МТ881 потужністю 1000 к.с., який дозволяє розганяти машину до 60 км/г по шосе. 

Башта і корпус гаубиці виготовлені з гомогенної катаної сталевої броні, яка забезпечує захист від куль калібром до 14,5 мм та від уламків снарядів. Може бути додатково захищена "гольчастою" бронею від кумулятивних боєприпасів. 

Озброєння 

Як зазначається, головним озброєнням є 155 мм нарізна гармата Rheinmetall з хромованим стволом довжиною 52 калібри та напівавтоматичним підйомним затвором з вбудованим стандартним магазином на 32 снаряди.

Гаубиця здатна здійснювати 3 постріли за 10 секунд і завдавати ударів за принципом MRSI, коли випущений залп снарядів падає на ціль в одну мить. Кут наведення на ціль гармати становить від —2,5° до +65°. 

САУ може використовувати всю стандартну лінійку снарядів НАТО. Ефективна дальність: до 30 км стандартним снарядом, 40 км для снарядів з поліпшеною балістикою, та до 56 км для активно-реактивних снарядів з поліпшеною балістикою. 

Другорядне озброєння - кулемет 7,62 мм та дві установки з димовими гранатами. 

Технології 

САУ оснащена системою керування вогнем ADLER або MICMOS 32/MICMOS 2000 із вбудованим програмним забезпеченням NABK (НАТО Artillery Ballistic Kernel) для автономного обчислення команд стрільби. Балістичний комп'ютер, системи GPS та інерціальної навігації, а також доплерівська РЛС вимірювання та керування початковою швидкістю, роблять PzH 2000 повністю автономною системою озброєння. 

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Тетяна Краєвська

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