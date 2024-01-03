"Нового статусу" щодо Taurus немає: Берлін засуджує атаки рф на Україну, але продовжує відмовляти у крилатих ракетах

Уряд Німеччини засудив нещодавні авіаудари рф по Україні, але продовжує відмовлятися надавати крилаті ракети Taurus, повідомляє tagesschau, пише УНН.

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"Нового статусу" щодо цього питання немає, заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт у Берліні. Водночас він підкреслив, що дії росії будуть рішуче засуджені Німеччиною. "Масовані атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином і є абсолютно підлим", - сказав Гебештрайт.

Тим часом на доставці Taurus в Україну наполягають німецькій політики від ХДС та "зелених", з огляду на нещодавні російські авіаудари.

"Особливо необхідно, щоб Taurus був доставлений якомога швидше", - сказав голова комітету у справах ЄС в Бундестазі Антон Гофрайтер ("зелені") виданням медіагрупи Funke.

Голова комітету Бундестагу зі зовнішньої політики, політик від ХДС Норберт Реттген також закликає доставити німецькі крилаті ракети: вони терміново потрібні Україні, "щоб мати можливість захистити себе від атак росії на власній території". Український уряд досі використовував західну зброю лише на власній території, а не на території Росії. "Це також гарантує використання Taurus", - підкреслив Реттген.

Після чергового обстрілу рф у Бундестазі знову закликають дати Україні Taurus