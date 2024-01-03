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"Нового статусу" щодо Taurus немає: Берлін засуджує атаки рф на Україну, але продовжує відмовляти у крилатих ракетах

Київ • УНН

 • 29212 перегляди

Уряд Німеччини продовжує відмовлятися надавати крилаті ракети Taurus

Уряд Німеччини засудив нещодавні авіаудари рф по Україні, але продовжує відмовлятися надавати крилаті ракети Taurus, повідомляє tagesschau, пише УНН.

Деталі

"Нового статусу" щодо цього питання немає, заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт у Берліні. Водночас він підкреслив, що дії росії будуть рішуче засуджені Німеччиною. "Масовані атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином і є абсолютно підлим", - сказав Гебештрайт.

Тим часом на доставці Taurus в Україну наполягають німецькій політики від ХДС та "зелених", з огляду на нещодавні російські авіаудари.

"Особливо необхідно, щоб Taurus був доставлений якомога швидше", - сказав голова комітету у справах ЄС в Бундестазі Антон Гофрайтер ("зелені") виданням медіагрупи Funke. 

Голова комітету Бундестагу зі зовнішньої політики, політик від ХДС Норберт Реттген також закликає доставити німецькі крилаті ракети: вони терміново потрібні Україні, "щоб мати можливість захистити себе від атак росії на власній території". Український уряд досі використовував західну зброю лише на власній території, а не на території Росії. "Це також гарантує використання Taurus", - підкреслив Реттген.

Після чергового обстрілу рф у Бундестазі знову закликають дати Україні Taurus02.01.24, 16:36 • 31259 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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