Після чергового обстрілу рф у Бундестазі знову закликають дати Україні Taurus

Голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала повільне постачання зброї Україні після чергового масованого ракетного обстрілу з боку росії. Про це повідомляє t-online, пише УНН.

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За її словами, фраза про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" буде самими лише словами, "якщо ми не продовжимо підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами в набагато більшій мірі".

Україна потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і потрібно негайно мобілізувати Taurus, щоб остаточно ускладнити для росії можливість поповнення запасів. І широко розрекламована європейська коаліція F-16 повинна запрацювати набагато швидше, якщо ми хочемо протистояти російській перевазі в повітрі. путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке,