Після чергового обстрілу рф у Бундестазі знову закликають дати Україні Taurus
Київ • УНН
Депутати Бундестагу закликають збільшити військову підтримку України, включаючи ракети Taurus, на тлі ракетних атак росії. Вони критикують повільне постачання зброї і закликають до більш швидких дій європейської коаліції.
Голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала повільне постачання зброї Україні після чергового масованого ракетного обстрілу з боку росії. Про це повідомляє t-online, пише УНН.
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За її словами, фраза про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" буде самими лише словами, "якщо ми не продовжимо підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами в набагато більшій мірі".
Україна потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і потрібно негайно мобілізувати Taurus, щоб остаточно ускладнити для росії можливість поповнення запасів. І широко розрекламована європейська коаліція F-16 повинна запрацювати набагато швидше, якщо ми хочемо протистояти російській перевазі в повітрі. путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке,
Речниця з питань безпеки німецьких "Зелених" Сара Нанні також закликала до надійної допомоги Україні з боку Німеччини. За словами Нанні, "необхідна визначеність у плануванні, коли йдеться про німецьку підтримку" України, додавши, що "наразі її недостатньо через напружені дискусії щодо бюджету".
Депутатка зауважила, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, 29 грудня на тлі чергового масованого ракетного удару рф по Україні представник найбільшої опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз Норберт Реттген закликав Берлін передати Україні більше далекобійного озброєння
У небі над Україною знищено 72 ракети, рф попередньо запустила 99 - Залужний02.01.24, 11:29 • 44343 перегляди