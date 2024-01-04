PzH 2000: на что способна немецкая САУ

Медийная площадка Сил обороны Military Media Center рассказала о характеристиках самоходной артиллерийской установки PzH 2000, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) - немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann. Это одна из самых совершенных артиллерийских систем в мире. Первые САУ появились в Украине в июне 2022 года.

Сейчас на вооружении Сил обороны находится около 30 PzH 2000, которые были предоставлены Украине Германией, Италией и Нидерландами.

Конструкция и защита

PzH 2000 представляет собой гаубицу закрытого типа на гусеничном шасси, построенном на базе танка Leopard 2. Как сообщается, на САУ установлен 8-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом МТ881 мощностью 1000 л.с., который позволяет разгонять машину до 60 км/ч по шоссе.

Башня и корпус гаубицы изготовлены из гомогенной катаной стальной брони, которая обеспечивает защиту от пуль калибром до 14,5 мм и от осколков снарядов. Может быть дополнительно защищена "гольчатой" броней от кумулятивных боеприпасов.

Вооружение

Как отмечается, главным вооружением является 155 мм нарезная пушка Rheinmetall с хромированным стволом длиной 52 калибра и полуавтоматическим подъемным затвором со встроенным стандартным магазином на 32 снаряда.

Гаубица способна совершать 3 выстрела за 10 секунд и наносить удары по принципу MRSI, когда выпущенный залп снарядов падает на цель в одно мгновение. Угол наведения на цель пушки составляет от -2,5° до +65°.

САУ может использовать всю стандартную линейку снарядов НАТО. Эффективная дальность: до 30 км стандартным снарядом, 40 км для снарядов с улучшенной баллистикой, и до 56 км для активно-реактивных снарядов с улучшенной баллистикой.

Второстепенное вооружение - пулемет 7,62 мм и две установки с дымовыми гранатами.

Технологии

САУ оснащена системой управления огнем ADLER или MICMOS 32/MICMOS 2000 со встроенным программным обеспечением NABK (НАТО Artillery Ballistic Kernel) для автономного вычисления команд стрельбы. Баллистический компьютер, системы GPS и инерциальной навигации, а также доплеровская РЛС измерения и управления начальной скоростью, делают PzH 2000 полностью автономной системой вооружения.

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