PzH 2000: на что способна немецкая САУ
Немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000, около 30 единиц которой стоят на вооружении в Украине, может похвастаться передовыми возможностями, включая 155-мм пушку и высокую мобильность.
Речь идет о свободе судоходства: Британия предостерегает хуситов от дальнейших атак на корабли в Красном море
В МИД Британии отмечают, что будут вынуждены принять меры, если хуситы не прекратят нападения на торговые корабли в Красном море.
Херсон под обстрелом оккупантов
Российские войска обстреливают центр Херсона - в городе раздаются взрывы.
В оккупированном Севастополе сообщают об около 10 взрывах
Около 10 взрывов произошло в Севастополе в Крыму.
Ни один нейтральный спортсмен из рф или белоруссии не примет участие в зимней юношеской олимпиаде
Российские и белорусские спортсмены не примут участия в зимних юношеских Олимпийских играх. Ни один нейтральный спортсмен не был квалифицирован для участия.
В оккупированном Крыму хлопок: в Евпатории и Севастополе - громко
В оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в Евпатории и Севастополе.
Выборы в Великобритании вероятны во второй половине года - Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намекает на проведение всеобщих выборов во второй половине года.
Изъяли почти шесть миллионов гривен: на Житомирщине полицейские задержали группу рэкетиров
На Житомирщине полиция ликвидировала группу рэкетиров, которые требовали у местных фиктивные долги.
Готовит крымских детей к войне в Украине: соратница аксенова получила подозрение в коллаборационизме
соратница аксенова получила подозрение из-за призывов к крымским студентам готовиться к войне против Украины.
Раскрытие банковской тайны не является требованием Евросоюза к Украине - эксперты
Амелин напомнил, что в ЕС и вообще в Европе есть много стран, которые защищают банковскую тайну.