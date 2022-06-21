Перші німецькі самохідні гаубиці PzH 2000 вже в Україні – Резніков

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"У нас поповнення! Перші Panzerhaubitze2000. В українській артилерійський родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами", – написав Резніков.

Міністр зазначив, що це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює українську оборону.

"Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього "клубу найкращих" долучився й Ph2000. Як завжди, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує їх на полі бою. Звісно ж, окрема величезна подяка нашим артилеристам, які вже стали всесвітньою легендою", – додав Резніков.

Він також подякував за допомогу партнерам, зокрема міністру оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт та міністру оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

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