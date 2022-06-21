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Первые немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 уже в Украине – Резников

Киев • УНН

 • 190679 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что первые немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 (PzH 2000) уже в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу главы МОУ.

Детали

"У нас пополнение! Первые Panzerhaubitze2000. В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами", – написал Резников.

Министр отметил, что это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, усиливающий украинскую оборону.

"Наши воины уже бъют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому "клубу лучших" присоединился и Ph2000. Как всегда, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя. Конечно, отдельное огромное спасибо нашим артиллеристам, которые уже стали всемирной легендой", – добавил Резников.

Он также поблагодарил за помощь партнеров, в частности министра обороны Германии Кристине Ламбрехта и министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.

Напомним

Германия и Словакия не согласовали круговые поставки танков в Украину.

Украинские Национальные Новости

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