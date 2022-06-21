Німеччина та Словаччина не погодили кругове постачання танків в Україну – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною щодо постачання в Україну танків T-72 із заміною їх на німецькі Leopard 2A4. Про це повідомляє Business Insider, інформує УНН.
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Як зазначили, два місяці тому канцелярія канцлера заявила, що Німеччина готує так званий круговий обмін зі Словаччиною за такою угодою: країна передає Україні бойові танки радянської епохи T-72 в обмін на сучасніші німецькі танки.
"Але до сьогодні нічого не сталося. Причина: Німеччина запропонувала 15 танків Leopard 2A4 за 30 Т-72 - недостатньо для національної оборони Словаччини, тому минулого тижня вона відмовилася від запланованої угоди", - йдеться у повідомленні.
Міністерство оборони Братислави підтвердило це Business Insider у понеділок увечері.
"Реальність така, що ми не можемо набути форми підтримки, яку обіцяла Чехія чи інші країни. Вони доставляють пристрій в Україну, а натомість отримують два пристрої з Німеччини чи іншої країни. Словаччина має 30 танків Т-72. Тому 15 основних бойових танків "Леопард" не можуть бути для нас рішенням, тому що нам потрібно 30 основних бойових танків на танковий батальйон. З цією метою ми ведемо переговори із нашими союзниками", – сказав прессекретар.
Доповнення
Раніше влада Німеччини заблокувала плани Іспанії передати танки Leopard 2A4 Україні.
Як повідомляли раніше, Іспанія готова постачати в Україну бойові танки Leopard та навчити українських військових керувати ними.