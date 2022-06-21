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Німеччина та Словаччина не погодили кругове постачання танків в Україну – ЗМІ

Німеччина та Словаччина не погодили кругове постачання танків в Україну – ЗМІ

Київ • УНН

 • 128091 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною щодо постачання в Україну танків T-72 із заміною їх на німецькі Leopard 2A4. Про це повідомляє Business Insider, інформує УНН.

Деталі

Як зазначили, два місяці тому канцелярія канцлера заявила, що Німеччина готує так званий круговий обмін зі Словаччиною за такою угодою: країна передає Україні бойові танки радянської епохи T-72 в обмін на сучасніші німецькі танки.

"Але до сьогодні нічого не сталося. Причина: Німеччина запропонувала 15 танків Leopard 2A4 за 30 Т-72 - недостатньо для національної оборони Словаччини, тому минулого тижня вона відмовилася від запланованої угоди", - йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони Братислави підтвердило це Business Insider у понеділок увечері.

"Реальність така, що ми не можемо набути форми підтримки, яку обіцяла Чехія чи інші країни. Вони доставляють пристрій в Україну, а натомість отримують два пристрої з Німеччини чи іншої країни. Словаччина має 30 танків Т-72. Тому 15 основних бойових танків "Леопард" не можуть бути для нас рішенням, тому що нам потрібно 30 основних бойових танків на танковий батальйон. З цією метою ми ведемо переговори із нашими союзниками", – сказав прессекретар.

Доповнення

Раніше влада Німеччини заблокувала плани Іспанії передати танки Leopard 2A4 Україні.

Як повідомляли раніше, Іспанія готова постачати в Україну бойові танки Leopard та навчити українських військових керувати ними.

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