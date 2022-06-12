СМИ: Германия не согласовала с Испанией передачу Украине танков

Детали

Как отмечается, Германия не согласилась с планами испанского правительства поставить 40 старых основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства в Украине. Издание отмечает: если бы Берлин согласился, это был бы первый случай, когда член НАТО поставил боевые танки Украине. Но, по данным берлинских правительственных кругов, испанцы резко отступили: федеральное правительство Германии в телефонных звонках предупредило испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (хотя и абсолютно неформального и неофициального) решения не поставлять в Киев танки.

Кроме этого, как уточняет Business Insider, Мадрид якобы извинился перед Берлином за волнение. Сейчас речь идет максимум о десяти танках, и это тоже решается.

Как отмечается, танки 1990-х годов настолько пришли в упадок, что будут готовы к передаче только через многие месяцы.

Напомним

Как сообщалось ранее, Испания готова поставлять в Украину боевые танки Leopard и научить украинских военных управлять ими.