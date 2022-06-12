ЗМІ: Німеччина не погодила з Іспанією передачу Україні танків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Влада Німеччини заблокувала плани Іспанії передати танки Leopard 2A4 Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.
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Як зазначається, Німеччина не погодилася з планами іспанського уряду поставити 40 старих основних бойових танків Leopard 2 німецького виробництва Україні. Видання наголошує: якби Берлін погодився, це був би перший випадок, коли член НАТО поставив бойові танки Україні. Але, за даними берлінських урядових кіл, іспанці різко відступили: федеральний уряд Німеччини в телефонних дзвінках попередив іспанців, що цей крок буде відступом від прийнятого всіма західними союзниками (хоча і абсолютно неформального і неофіційного) рішення не постачати в Київ танки.
Крім цього, як уточнює Business Insider, Мадрид нібито вибачився перед Берліном за хвилювання. Зараз мова йде максимум про десять танків, і це рішення теж ще зважується.
Як наголошується, танки 1990-х років настільки занепали, що будуть готові до передачі тільки через багато місяців.
Нагадаємо
Як повідомлялося раніше, Іспанія готова постачати в Україну бойові танки Leopard та навчити українських військових керувати ними.