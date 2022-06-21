Германия и Словакия не согласовали круговые поставки танков в Украину – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Словакия не смогла договориться с Германией по поставкам в Украину танков T-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4. Об этом сообщает Business Insider, информирует УНН.
Детали
Как отметили, два месяца назад канцелярия канцлера заявила, что Германия готовит так называемый круговой обмен со Словакией по такому соглашению: страна передает Украине боевые танки советской эпохи T-72 в обмен на более современные немецкие танки.
"Но до сих пор ничего не произошло. Причина: Германия предложила 15 танков Leopard 2A4 за 30 Т-72 – недостаточно для национальной обороны Словакии, поэтому на прошлой неделе она отказалась от запланированного соглашения", – говорится в сообщении.
Министерство обороны Братиславы подтвердило это Business Insider в понедельник вечером.
"Реальность такова, что мы не можем принять форму поддержки, которую обещала Чехия или другие страны. Они доставляют устройство в Украину, а взамен получают два устройства из Германии или другой страны. Словакия имеет 30 танков Т-72. Поэтому 15 основных боевых танков "Леопард" не могут быть для нас решением, так как нам нужно 30 основных боевых танков на танковый батальон. С этой целью мы ведем переговоры с нашими союзниками", – сказал пресс-секретарь.
Дополнение
Ранее власти Германии заблокировали планы Испании передать танки Leopard 2A4 Украине.
Как сообщали ранее, Испания готова поставлять в Украину боевые танки Leopard и научить украинских военных управлять ими.