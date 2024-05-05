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Бундесвер показав кадри навчання українських військових на САУ PzH 2000

Бундесвер показав кадри навчання українських військових на САУ PzH 2000

Київ • УНН

 • 73215 перегляди

Українські солдати проходять навчання на німецьких самохідних артилерійських установках PzH 2000, наданих європейськими країнами для посилення бойових можливостей України проти Росії.

Збройні сили Німеччини показали кадри навчання українців на САУ PzH 2000. Відповідні кадри Бундесвер опублікував у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

У рамках європейської навчальної місії European Union Military Assistance Mission in Ukraine українські військові проходять інструктаж на Panzerhaubitze 2000

- йдеться в повідомленні.

Учасник навчань зазначив, що з даною системою озброєння можна досягти кращих результатів у боротьбі з росією.

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Для нас навчання на нових системах - це значний крок вперед, тому що іншим чином у нас озброєння старе, радянське. Мало зразків нової техніки, Німеччина нам дає таку можливість навчатися і отримувати новітню техніку, на якій можемо здобути більших результатів в бою

- сказав військовий ЗСУ.

На відео показані іноземні інструктори та військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання спочатку на тренажерах в приміщенні, а потім безпосередньо на самих артилерійських установках PzH 2000.

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Нагадаємо

Перші САУ з'явилися в Україні у червні 2022 року. Наразі на озброєнні Сил оборони перебуває близько 30 PzH 2000, що були надані Україні Німеччиною, Італією та Нідерландами.

Німецька самохідна артилерійська установка PzH 2000 може похвалитися передовими можливостями, включаючи 155-мм гармату і високу мобільність.

Павло Башинський

Павло Башинський

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panzerhaubitze-2000Panzerhaubitze 2000
bundesverБундесвер
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