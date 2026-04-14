Партнеры получат доступ к уникальным боевым данным: Украина и Германия начинают обмен данными с поля боя

Украина и Германия подписали соглашение об обмене оборонными данными с партнерами, запланирован запуск совместных проектов - анализ применения вооружения и обмен боевыми данными и наработками. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом подписали первое для Украины соглашение об обмене оборонными данными с партнерами. Меморандум подписали при участии Президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.

По словам Федорова, в рамках этого соглашения планируется запуск совместных проектов:

Как сообщил министр обороны, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский предложил Германии важное двустороннее соглашение в сфере дронов — drone deal. И команды уже работают над дальнейшими шагами.

Также по результатам договоренностей между лидерами есть конкретные решения по оружию: ракеты, в частности PAC-2, и пусковые установки для систем IRIS-T, которые мы получим от партнеров в течение нескольких лет для усиления защиты украинского неба