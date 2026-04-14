Партнеры получат доступ к уникальным боевым данным: Украина и Германия начинают обмен данными с поля боя
Киев • УНН
Министры подписали соглашение об обмене данными для анализа вооружения и развития искусственного интеллекта. Зеленский предложил Германии соглашение по дронам.
Украина и Германия подписали соглашение об обмене оборонными данными с партнерами, запланирован запуск совместных проектов - анализ применения вооружения и обмен боевыми данными и наработками. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом подписали первое для Украины соглашение об обмене оборонными данными с партнерами. Меморандум подписали при участии Президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.
По словам Федорова, в рамках этого соглашения планируется запуск совместных проектов:
- Анализ применения вооружения. Речь идет об анализе использования немецких систем, в частности PzH 2000, RCH 155, IRIS-T, на основе боевых данных. Это позволит повысить эффективность их применения и усовершенствовать тактику.
- Обмен боевыми данными и наработками. Украина делится уникальными данными с поля боя, предоставляя партнерам доступ к ним для обучения и усовершенствования AI-моделей и аналитических решений. Это первый в мире проект развития оборонного искусственного интеллекта такого масштаба. Партнеры получат доступ к уникальным боевым данным из DELTA и других цифровых систем, которые помогут развивать технологии и повышать собственные возможности. Это win-win модель оборонного сотрудничества нового типа.
Добавим
Как сообщил министр обороны, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский предложил Германии важное двустороннее соглашение в сфере дронов — drone deal. И команды уже работают над дальнейшими шагами.
Также по результатам договоренностей между лидерами есть конкретные решения по оружию: ракеты, в частности PAC-2, и пусковые установки для систем IRIS-T, которые мы получим от партнеров в течение нескольких лет для усиления защиты украинского неба
