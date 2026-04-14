Ракеты для Patriot и дроны: Украина и Германия согласовали новый пакет сотрудничества на 4 млрд евро
Киев • УНН
Договоренности включают сотни ракет для Patriot, 36 установок IRIS-T и 5000 ИИ-дронов. Германия инвестирует 300 млн евро в дальнобойное вооружение Украины.
Сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны — Украина согласовала новый масштабный пакет сотрудничества с Германией на 4 млрд евро. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Согласовали пакет оборонных договоренностей общей суммой на €4 млрд — для усиления ПВО, развития дальнобойных возможностей и совместного производства дронов
По словам министра, во время визита подписали три важных соглашения с Германией:
- Усиление ПВО. Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot — это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО.
- Развитие Deep-strike. Договорились о €300 млн инвестиций в дальнобойные возможности, что позволит наращивать производство украинского вооружения.
- Производство дронов. В рамках инициативы Build with Ukraine запускаем совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. На первом этапе — 5 000 дронов для Сил обороны.
Благодарен Борису Писториусу за лидерство и системную поддержку. Это win-win сотрудничество, которое усиливает оборону Украины и безопасность всей Европы
