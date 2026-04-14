Мерц назвал украинский ВПК самым инновационным в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц высоко оценил оборонно-промышленный комплекс Украины, назвав его одним из самых инновационных на континенте. Об этом он заявил во время встречи с Зеленским, передает УНН.

По словам канцлера, украинские производители смогли быстро адаптироваться к условиям войны и создать эффективные решения в сфере дронов, цифровых систем и боеприпасов.

Нет такого ВПК, который был бы более инновационным, чем украинский