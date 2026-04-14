Украина и Германия подписали 10 новых соглашений о сотрудничестве, а кроме того совместно произведут уже 7 видов дронов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании десяти новых украинско-германских соглашений во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам главы государства, стороны также ознакомились с образцами беспилотников, произведенных на совместных предприятиях, передает УНН.

Зеленский назвал переговоры с канцлером ФРГ особенными и содержательными, отметив, что главной темой стало усиление совместных усилий в сфере безопасности и обороны.

Сегодня особенная и содержательная встреча с Фридрихом Мерцем. Говорили именно о том, как сделать наши усилия еще более активными и сильными – сообщил Президент.

По его словам, перед двусторонними переговорами стороны осмотрели семь типов дронов, созданных в рамках украинско-германской кооперации. Шесть из них являются воздушными, еще один – наземным.

Перед двусторонними переговорами увидели семь видов дронов, произведенных на наших совместных предприятиях. Шесть из них воздушные и один – наземный. Это весомый результат нашего сотрудничества, и важно, что будет больше – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что по итогам переговоров стороны достигли новых договоренностей по ключевым направлениям сотрудничества.

Сегодня мы имеем новые договоренности о сотрудничестве – в общей сложности десять соглашений. В важнейших направлениях. Спасибо Германии – подчеркнул он.

Отдельно глава государства отметил роль Берлина в поддержке Украины с начала полномасштабной войны.

Германия – ощутимый лидер в поддержке Украины, нашей защиты жизни. Именно Германия в Европе – номер один в помощи нашей защите – заявил Зеленский.

Он добавил, что на фоне изменений в мировой политике особое значение имеет способность Европы отстаивать собственную безопасность, ценности и образ жизни, и роль Германии в этом является определяющей.

Украинская армия имеет уникальный боевой опыт в Европе - Мерц