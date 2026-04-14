ukenru
Эксклюзив
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.5м/с
31%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Эксклюзив
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Германия
Берлин
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Шахед-136
ИРИС-Т

Украина и Германия подписали 10 новых соглашений о сотрудничестве, а кроме того совместно произведут уже 7 видов дронов - Зеленский

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц заключили десять соглашений по безопасности. Стороны также осмотрели семь типов дронов совместного украинско-немецкого производства.

Украина и Германия подписали 10 новых соглашений о сотрудничестве, а кроме того совместно произведут уже 7 видов дронов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании десяти новых украинско-германских соглашений во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам главы государства, стороны также ознакомились с образцами беспилотников, произведенных на совместных предприятиях, передает УНН.

Зеленский назвал переговоры с канцлером ФРГ особенными и содержательными, отметив, что главной темой стало усиление совместных усилий в сфере безопасности и обороны.

Сегодня особенная и содержательная встреча с Фридрихом Мерцем. Говорили именно о том, как сделать наши усилия еще более активными и сильными 

– сообщил Президент.

По его словам, перед двусторонними переговорами стороны осмотрели семь типов дронов, созданных в рамках украинско-германской кооперации. Шесть из них являются воздушными, еще один – наземным.

Перед двусторонними переговорами увидели семь видов дронов, произведенных на наших совместных предприятиях. Шесть из них воздушные и один – наземный. Это весомый результат нашего сотрудничества, и важно, что будет больше 

– отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что по итогам переговоров стороны достигли новых договоренностей по ключевым направлениям сотрудничества.

Сегодня мы имеем новые договоренности о сотрудничестве – в общей сложности десять соглашений. В важнейших направлениях. Спасибо Германии 

– подчеркнул он.

Отдельно глава государства отметил роль Берлина в поддержке Украины с начала полномасштабной войны.

Германия – ощутимый лидер в поддержке Украины, нашей защиты жизни. Именно Германия в Европе – номер один в помощи нашей защите 

– заявил Зеленский.

Он добавил, что на фоне изменений в мировой политике особое значение имеет способность Европы отстаивать собственную безопасность, ценности и образ жизни, и роль Германии в этом является определяющей.

Андрей Тимощенков

ПолитикаТехнологии
Техника
Война в Украине
Фридрих Мерц
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Берлин