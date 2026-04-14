Украинская армия имеет уникальный боевой опыт в Европе - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии заявил о бесценности боевого опыта ВСУ для европейских государств. Берлин планирует углублять сотрудничество с военными структурами.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ни одна армия в Европе не имеет такого масштабного боевого опыта, как Вооруженные силы Украины. Об этом он сказал во время выступления вместе с Владимиром Зеленским, передает УНН.
По мнению канцлера, именно украинский опыт современной войны бесценен для всех европейских государств.
Нет другой армии в Европе, которая в течение последних десятилетий имела такой военный опыт, как Украина
Мерц отметил, что Германия заинтересована в углублении сотрудничества с украинскими военными структурами.
Зеленский начал европейское турне - прибыл в Берлин14.04.26, 11:40 • 2294 просмотра