Украинская армия имеет уникальный боевой опыт в Европе - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ни одна армия в Европе не имеет такого масштабного боевого опыта, как Вооруженные силы Украины. Об этом он сказал во время выступления вместе с Владимиром Зеленским, передает УНН.

По мнению канцлера, именно украинский опыт современной войны бесценен для всех европейских государств.

Нет другой армии в Европе, которая в течение последних десятилетий имела такой военный опыт, как Украина