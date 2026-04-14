Зеленский начал европейское турне - прибыл в Берлин
Киев • УНН
Президент прибыл в Берлин для встречи с канцлером и межправительственных консультаций. Далее Владимир Зеленский посетит Норвегию для переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский визитом в Берлин начал европейское турне, сообщил во вторник советник Офиса Президента Сергей Лещенко в Telegram, пишет УНН.
Президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин для встречи с канцлером Фридрихом Мерцем и для участия в украинско-германских межправительственных консультациях
Ожидается совместный пресс-подход, подписание документов, пленарное заседание межправительственных консультаций с участием президента Украины и федерального канцлера Германии.
"Также во вторник Президент Украины посетит Норвегию, где встретится с премьер-министром Стере. Также будет совместный пресс-подход", - указал Лещенко.
