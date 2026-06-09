Как жара влияет на здоровье: симптомы перегрева и советы врачей

Летом жара становится серьезным испытанием для организма человека. Длительное пребывание на улице при высоких температурах воздуха может спровоцировать опасные для здоровья состояния. Врачи подчеркивают: особенно внимательно к своему самочувствию необходимо относиться, когда температура воздуха в течение нескольких дней подряд превышает климатическую норму.

Как уберечься от перегрева и других опасных для здоровья состояний летом, узнал УНН.

Как жара влияет на организм человека

Человеческий организм поддерживает постоянную температуру тела благодаря сложной системе терморегуляции. Когда в страну приходит жара, организм начинает активнее отдавать тепло через пот. Кроме того, на повышение температуры воздуха реагируют сосуды (они расширяются), что провоцирует плохое самочувствие у людей с проблемами с давлением.

Однако в слишком жаркую погоду этих механизмов может быть недостаточно. Человек теряет значительное количество жидкости и минералов, увеличивается нагрузка на сердце, ухудшается общее самочувствие. Высокая температура также может влиять на концентрацию внимания, работоспособность и качество сна.

Особенно сложно организму адаптироваться к внезапному повышению температуры, когда жара наступает резко после прохладного периода.

Основные риски для здоровья в жару

Среди состояний, которые могут негативно влиять на самочувствие и здоровье людей, врачи отмечают:

обезвоживание;

тепловой удар;

нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

Чем обезвоживание опасно для человека

Одна из самых распространенных угроз в жару - обезвоживание. Из-за интенсивного потоотделения организм быстро теряет воду и электролиты, необходимые для нормального функционирования всех органов и систем.

Среди основных симптомов обезвоживания:

сильная жажда;

сухость во рту;

головная боль;

головокружение;

слабость;

уменьшение количества мочи;

темный цвет мочи.

В тяжелых случаях обезвоживание может привести к нарушению работы почек, потере сознания и другим серьезным осложнениям.

Тепловой удар и перегрев: как они действуют на организм

Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами или в душном помещении может вызвать перегрев организма.

К ранним признакам перегрева относятся:

повышенная утомляемость;

тошнота;

слабость;

учащенное сердцебиение;

головная боль;

головокружение.

Самое опасное состояние при длительной жаре - тепловой удар. Он возникает, когда организм уже не способен эффективно охлаждаться. Температура тела может превышать 40 градусов, а состояние человека стремительно ухудшается.

Среди симптомов теплового удара медики называют спутанность сознания, нарушение координации, потерю сознания, судороги и резкое ухудшение общего состояния.

В таких случаях человеку необходима неотложная медицинская помощь.

Как сердечно-сосудиная система реагирует на жару

Жара создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Для того чтобы охладить тело, организм расширяет сосуды, а сердце начинает работать интенсивнее.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может провоцировать колебания артериального давления, нарушения сердечного ритма, обострение хронических болезней. Также повышается риск развития инфарктов и других серьезных осложнений.

Даже здоровые люди во время жары могут ощущать учащенное сердцебиение, слабость или головокружение из-за снижения артериального давления.

Жара летом: кто оказывается в группе риска

Наиболее уязвимы к длительной сухой и жаркой погоде маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины, больные сердечно-сосудистыми недугами, пациенты с сахарным диабетом, люди с заболеваниями почек, лица, работающие на открытом воздухе, спортсмены.

Кроме того, риск перегрева возрастает у людей, употребляющих алкоголь, а также принимающих отдельные лекарственные препараты, которые могут влиять на процессы терморегуляции и водный баланс.

Что делать во время жары, чтобы поддержать организм: советы врачей

Чтобы уменьшить негативное влияние жары на организм, медики рекомендуют регулярно пить воду, не дожидаясь появления сильной жажды. Ведь в жаркую погоду потребность организма в жидкости возрастает. Предпочтение следует отдавать обычной питьевой воде. Стоит ограничить сладкие газированные напитки и чрезмерное употребление кофеина, которые могут усиливать потерю жидкости.

Если человек активно потеет или занимается физическим трудом, необходимо также восстанавливать баланс электролитов.

Кроме того, в жаркую погоду медики советуют отдавать предпочтение легкой пище. В рацион стоит включать больше овощей, фруктов, ягод и других продуктов с высоким содержанием воды. Следует избегать слишком жирной и тяжелой пищи, которая создает дополнительную нагрузку на организм.

Одежду желательно выбирать светлых цветов, из натуральных тканей, которые хорошо пропускают воздух. Также важно пользоваться головными уборами и солнцезащитными средствами во время пребывания на открытом солнце.

Специалисты рекомендуют по возможности избегать пребывания на улице в самые жаркие часы дня, обычно с 11:00 до 16:00.

Когда летом стоит обращаться за медицинской помощью

Немедленно обратиться за медицинской помощью необходимо в случаях, если после пребывания на жаре появляются:

высокая температура тела;

сильное головокружение;

потеря сознания;

спутанность сознания;

судороги;

сильная одышка;

боль в груди;

рвота.

Также консультация врача необходима людям с хроническими заболеваниями, если во время жары их состояние ухудшается.

Специалисты подчеркивают: большинство негативных последствий воздействия жары на организм можно предупредить благодаря ранней профилактике. Соблюдение питьевого режима, ограничение пребывания под прямыми солнечными лучами и внимательное отношение к собственному самочувствию помогают значительно снизить риски для здоровья даже в самые жаркие дни.

Напомним

В ближайшие дни в Украину придет жара. В большинстве регионов Украины столбики термометров покажут до +29 градусов Цельсия.