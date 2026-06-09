Как жара влияет на здоровье: симптомы перегрева и советы врачей
Киев • УНН
Врачи предупреждают о рисках обезвоживания и теплового удара во время летней жары. Для защиты важно пить воду и избегать солнца с 11:00 до 16:00.
Летом жара становится серьезным испытанием для организма человека. Длительное пребывание на улице при высоких температурах воздуха может спровоцировать опасные для здоровья состояния. Врачи подчеркивают: особенно внимательно к своему самочувствию необходимо относиться, когда температура воздуха в течение нескольких дней подряд превышает климатическую норму.
Как уберечься от перегрева и других опасных для здоровья состояний летом, узнал УНН.
Как жара влияет на организм человека
Человеческий организм поддерживает постоянную температуру тела благодаря сложной системе терморегуляции. Когда в страну приходит жара, организм начинает активнее отдавать тепло через пот. Кроме того, на повышение температуры воздуха реагируют сосуды (они расширяются), что провоцирует плохое самочувствие у людей с проблемами с давлением.
Однако в слишком жаркую погоду этих механизмов может быть недостаточно. Человек теряет значительное количество жидкости и минералов, увеличивается нагрузка на сердце, ухудшается общее самочувствие. Высокая температура также может влиять на концентрацию внимания, работоспособность и качество сна.
Особенно сложно организму адаптироваться к внезапному повышению температуры, когда жара наступает резко после прохладного периода.
Основные риски для здоровья в жару
Среди состояний, которые могут негативно влиять на самочувствие и здоровье людей, врачи отмечают:
- обезвоживание;
- тепловой удар;
- нарушение работы сердечно-сосудистой системы.
Чем обезвоживание опасно для человека
Одна из самых распространенных угроз в жару - обезвоживание. Из-за интенсивного потоотделения организм быстро теряет воду и электролиты, необходимые для нормального функционирования всех органов и систем.
Среди основных симптомов обезвоживания:
- сильная жажда;
- сухость во рту;
- головная боль;
- головокружение;
- слабость;
- уменьшение количества мочи;
- темный цвет мочи.
В тяжелых случаях обезвоживание может привести к нарушению работы почек, потере сознания и другим серьезным осложнениям.
Тепловой удар и перегрев: как они действуют на организм
Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами или в душном помещении может вызвать перегрев организма.
К ранним признакам перегрева относятся:
- повышенная утомляемость;
- тошнота;
- слабость;
- учащенное сердцебиение;
- головная боль;
- головокружение.
Самое опасное состояние при длительной жаре - тепловой удар. Он возникает, когда организм уже не способен эффективно охлаждаться. Температура тела может превышать 40 градусов, а состояние человека стремительно ухудшается.
Среди симптомов теплового удара медики называют спутанность сознания, нарушение координации, потерю сознания, судороги и резкое ухудшение общего состояния.
В таких случаях человеку необходима неотложная медицинская помощь.
Как сердечно-сосудиная система реагирует на жару
Жара создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Для того чтобы охладить тело, организм расширяет сосуды, а сердце начинает работать интенсивнее.
У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может провоцировать колебания артериального давления, нарушения сердечного ритма, обострение хронических болезней. Также повышается риск развития инфарктов и других серьезных осложнений.
Даже здоровые люди во время жары могут ощущать учащенное сердцебиение, слабость или головокружение из-за снижения артериального давления.
Жара летом: кто оказывается в группе риска
Наиболее уязвимы к длительной сухой и жаркой погоде маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины, больные сердечно-сосудистыми недугами, пациенты с сахарным диабетом, люди с заболеваниями почек, лица, работающие на открытом воздухе, спортсмены.
Кроме того, риск перегрева возрастает у людей, употребляющих алкоголь, а также принимающих отдельные лекарственные препараты, которые могут влиять на процессы терморегуляции и водный баланс.
Что делать во время жары, чтобы поддержать организм: советы врачей
Чтобы уменьшить негативное влияние жары на организм, медики рекомендуют регулярно пить воду, не дожидаясь появления сильной жажды. Ведь в жаркую погоду потребность организма в жидкости возрастает. Предпочтение следует отдавать обычной питьевой воде. Стоит ограничить сладкие газированные напитки и чрезмерное употребление кофеина, которые могут усиливать потерю жидкости.
Если человек активно потеет или занимается физическим трудом, необходимо также восстанавливать баланс электролитов.
Кроме того, в жаркую погоду медики советуют отдавать предпочтение легкой пище. В рацион стоит включать больше овощей, фруктов, ягод и других продуктов с высоким содержанием воды. Следует избегать слишком жирной и тяжелой пищи, которая создает дополнительную нагрузку на организм.
Одежду желательно выбирать светлых цветов, из натуральных тканей, которые хорошо пропускают воздух. Также важно пользоваться головными уборами и солнцезащитными средствами во время пребывания на открытом солнце.
Специалисты рекомендуют по возможности избегать пребывания на улице в самые жаркие часы дня, обычно с 11:00 до 16:00.
Когда летом стоит обращаться за медицинской помощью
Немедленно обратиться за медицинской помощью необходимо в случаях, если после пребывания на жаре появляются:
- высокая температура тела;
- сильное головокружение;
- потеря сознания;
- спутанность сознания;
- судороги;
- сильная одышка;
- боль в груди;
- рвота.
Также консультация врача необходима людям с хроническими заболеваниями, если во время жары их состояние ухудшается.
Специалисты подчеркивают: большинство негативных последствий воздействия жары на организм можно предупредить благодаря ранней профилактике. Соблюдение питьевого режима, ограничение пребывания под прямыми солнечными лучами и внимательное отношение к собственному самочувствию помогают значительно снизить риски для здоровья даже в самые жаркие дни.
Напомним
В ближайшие дни в Украину придет жара. В большинстве регионов Украины столбики термометров покажут до +29 градусов Цельсия.