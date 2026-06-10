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Индийский регистр судоходства исключил более 200 танкеров из-за санкций против РФ и Ирана

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Регистр IRClass отменил сертификацию судов общим дедвейтом 13 миллионов тонн. Это осложнит работу танкеров и их доступ к международным портам.

Индийский регистр судоходства исключил более 200 танкеров из-за санкций против РФ и Ирана

Индийский регистр судоходства (IRClass), один из ведущих мировых органов сертификации безопасности судов, с 2023 года исключил из своего реестра 235 судов, преимущественно нефтяных танкеров, из-за их причастности к нарушению международных санкций. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам исполнительного председателя IRClass Аруна Шармы, организация ужесточила санкционную политику и больше не сертифицирует суда, находящиеся под ограничениями США, Европейского Союза или Великобритании.

Почти с 2023 года мы не принимаем никаких судов, на которые распространяются какие-либо санкции, будь то санкции США, Европы или Великобритании

– заявил Шарма.

Что изменилось

В IRClass отметили, что среди исключенных судов были преимущественно нефтяные танкеры и несколько газовозов. В общей сложности компания аннулировала сертификацию примерно 13 миллионов валовых тонн тоннажа. По словам Шармы, владельцы этих судов не смогли предоставить убедительных объяснений причин попадания под санкции.

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Исключение из реестра может существенно осложнить работу судов, так как без сертификации им труднее получить страхование и доступ к международным портам. В то же время эксперты предупреждают, что такие решения могут увеличить количество судов так называемого «теневого флота», которые работают без надлежащего контроля и создают риски для морской безопасности и окружающей среды.

Шаг индийского регистра демонстрирует более жесткий подход страны к санкционным ограничениям. Reuters отмечает, что ранее Индия также отказалась от предложения рф по поставкам сжиженного природного газа по схеме, которая могла бы подпадать под американские санкции.

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Степан Гафтко

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