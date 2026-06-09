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В Еврокомиссии официально разъяснили, что войдет в 21-й пакет санкций против РФ

Киев • УНН

 • 170 просмотра

ЕС представил 21-й пакет санкций, охватывающий энергетику, финансы и рыболовство. Введен запрет на въезд для всех российских военных.

В Еврокомиссии официально разъяснили, что войдет в 21-й пакет санкций против РФ

Новые ограничения, которые войдут в 21-й пакет санкций против россии, коснутся энергетического сектора, финансовых услуг, криптовалютной торговли, экспорта технологий для военной промышленности, а также рыболовной отрасли. Об этом 9 июня заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время презентации нового санкционного пакета, сообщает УНН

По словам главы Еврокомиссии, 21-й пакет санкций будет сосредоточен на тех секторах экономики, где ограничения окажут наибольшее влияние на страну-агрессора.  

Сегодня мы предлагаем 21-й пакет санкций. Мы сосредотачиваемся на секторах, где влияние будет наибольшим. Это энергетика, финансовые услуги и криптовалютная торговля. И в этот раз впервые в пакет включена рыболовная отрасль 

– сообщила фон дер Ляйен.

Детали 

В сфере энергетики Еврокомиссия предлагает сохранить действующий механизм ограничения цен на российскую нефть без корректировки до января следующего года. Также планируется расширить санкции против теневого флота рф, включив в списки еще 30 судов.

Кроме того, впервые ограничения могут коснуться судов, обеспечивающих работу теневого флота, а также портов, аэропортов и нефтеперерабатывающих предприятий, вовлеченных в торговлю или переработку российской нефти. Еврокомиссия также предлагает запретить продажу россии танкеров для транспортировки сжиженного природного газа.

Как ограничат финансовый сектор россии

Отдельный блок санкций коснется финансового сектора. ЕС планирует распространить запрет на операции еще для 31 российского банка, а также для 20 банков, криптовалютных компаний, платформ и нефтяных трейдеров в третьих странах, которые помогали обходить санкции.

"Впервые мы также введем возможность полного запрета для криптовалютных сервисов в третьих странах. Это станет мощным сдерживающим фактором для платформ, которые помогают России обходить санкции", – заявила президент Еврокомиссии.

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Новые торговые ограничения предусматривают также запрет экспорта в россию дополнительных металлов и сплавов, используемых в аэрокосмической и оборонной отраслях, а также в производстве беспилотников. Кроме того, под ограничения могут попасть системы радиоэлектронного подавления, пусковые системы и другое специализированное оборудование.

Что известно о торговых санкциях против рф

В то же время ЕС предлагает новые импортные ограничения на российские товары общей стоимостью около 60 млн евро, в частности на отдельные виды металлов, руд и автозапчастей.

Впервые под санкции может попасть и рыболовство. Еврокомиссия предлагает существенно ограничить импорт отдельных видов рыбной продукции и полностью запретить ввоз некоторых из них, включая треску.

Также в новом пакете предусмотрели гармонизацию торговых ограничений в отношении беларуси, чтобы предотвратить обход антироссийских санкций при ее участии. 

Каким россиянам Евросоюз запретил въезд на свою территорию 

Одной из главных новаций 21-го пакета санкций стал запрет на въезд в Европейский Союз для лиц, служивших в российских вооруженных силах после начала полномасштабной войны против Украины.

"Европа будет оставаться закрытой для всех, кто участвовал во вторжении в Украину. Все очень просто", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Евросоюз усиливает санкционное давление на россию: контекст

По словам президента Еврокомиссии, через четыре года после начала полномасштабного вторжения россия не достигла своих стратегических целей в Украине, поэтому экономическое давление на страну-агрессора нужно усилить. 

"Через четыре года после начала полномасштабного вторжения россия очевидно не смогла покорить Украину. Цена, которую платит россия, с каждым днем становится все выше", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она акцентировала, что санкции ЕС продолжают ослаблять экономические основы российской военной машины. По ее словам, российская экономика замедляется, бюджет находится под все большим давлением, а доходы от энергетики в начале 2026 года сократились примерно на 40%.

"Сотни судов российского теневого флота попали под наши санкции. Экспортный контроль лишает российскую оборонную промышленность критически важных технологий и компонентов. Поэтому наша последовательность во внедрении санкционных пакетов приносит результаты", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

ЕС продолжает помогать Украине: как государства-союзницы поддержат Киев в ближайшее время 

Кроме санкционного давления на россию, Европейская комиссия подтвердила продолжение финансовой поддержки Украины. 

По словам президента Еврокомиссии, накануне Украина получила почти 3 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, а в ближайшее время будет осуществлен первый транш в рамках нового кредитного механизма на 90 млрд евро.

Фон дер Ляйен также сообщила, что на днях ЕС официально откроет первый переговорный кластер с Украиной и Молдовой, что будет означать официальное начало следующего этапа переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Александра Василенко

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Украина
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