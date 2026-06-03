Капитана российского танкера "теневого флота", задержанного Францией, взяли под стражу
Киев • УНН
Прокуратура Бреста арестовала российского капитана судна Tagor за отсутствие флага и неповиновение. Танкеру теневого флота грозит конфискация.
Прокуратура Бреста объявила о заключении под стражу капитана российского нефтяного танкера "Tagor", задержанного Францией 31 мая. Об этом пишет Le Monde, передает УНН.
В среду прокуратура Бреста сообщила о заключении под стражу капитана танкера "Tagor" — российского нефтяного танкера, задержанного в воскресенье французскими властями. Судно принадлежит к российскому "теневому флоту", созданному для обхода международных санкций, и шло под фальшивым флагом Камеруна. Впоследствии оно было отконвоировано французскими военно-морскими силами в бухту Дуарнене в департаменте Финистер, где прокуратура начала расследование
Отмечается, что капитану, имеющему российское гражданство, грозит год тюремного заключения и штраф в размере 150 тыс. евро за отсутствие флага и отказ подчиниться в море, а также конфискация судна.
Напомним
Франция и ее союзники перехватили нефтяной танкер, находящийся под санкциями, на пути из рф в Атлантическом океане в минувшие выходные.
В кремле назвали задержание французскими ВМС танкера Tagor, который находится под санкциями и связывается с российским "теневым флотом", незаконным и якобы "граничащим с пиратством".