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Капитана российского танкера "теневого флота", задержанного Францией, взяли под стражу

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Прокуратура Бреста арестовала российского капитана судна Tagor за отсутствие флага и неповиновение. Танкеру теневого флота грозит конфискация.

Капитана российского танкера "теневого флота", задержанного Францией, взяли под стражу

Прокуратура Бреста объявила о заключении под стражу капитана российского нефтяного танкера "Tagor", задержанного Францией 31 мая. Об этом пишет Le Monde, передает УНН

В среду прокуратура Бреста сообщила о заключении под стражу капитана танкера "Tagor" — российского нефтяного танкера, задержанного в воскресенье французскими властями. Судно принадлежит к российскому "теневому флоту", созданному для обхода международных санкций, и шло под фальшивым флагом Камеруна. Впоследствии оно было отконвоировано французскими военно-морскими силами в бухту Дуарнене в департаменте Финистер, где прокуратура начала расследование 

— пишет издание. 

Отмечается, что капитану, имеющему российское гражданство, грозит год тюремного заключения и штраф в размере 150 тыс. евро за отсутствие флага и отказ подчиниться в море, а также конфискация судна. 

Напомним 

Франция и ее союзники перехватили нефтяной танкер, находящийся под санкциями, на пути из рф в Атлантическом океане в минувшие выходные. 

В кремле назвали задержание французскими ВМС танкера Tagor, который находится под санкциями и связывается с российским "теневым флотом", незаконным и якобы "граничащим с пиратством". 

Павел Башинский

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