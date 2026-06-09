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Eurosatory-2026. В Париже 15 июня стартует одна из крупнейших выставок вооружения

Киев • УНН

 • 3208 просмотра

В Париже 15 июня стартует одна из крупнейших международных выставок в сфере обороны и безопасности Eurosatory-2026. В мероприятии примет участие украинская компания Fire Point, разработчик антибаллистической программы Freya.

Eurosatory-2026. В Париже 15 июня стартует одна из крупнейших выставок вооружения

Eurosatory — одна из крупнейших и наиболее авторитетных международных выставок в сфере обороны и безопасности — пройдет с 15 по 19 июня в Париже. В ней примут участие в том числе компании из Украины, пишет УНН.

Eurosatory раз в два года собирает ведущих производителей вооружения, военных, представителей правительств, инвесторов и профильных экспертов со всего мира. В условиях роста глобальных угроз безопасности и стремительного развития военных технологий нынешняя выставка станет площадкой для презентации новейших образцов вооружения, военной техники, систем спутниковой связи, кибербезопасности и решений для защиты критической инфраструктуры.

Среди участников выставки будут крупнейшие мировые производители оружия из более чем 60 стран, среди которых и немецкий концерн Rheinmetall, и американский Lockheed Martin. Компании представят широкий спектр военной продукции: от танков и бронетехники до артиллерийских систем, ракетных комплексов и высокотехнологичных решений для современного поля боя.

Выставку будет открывать министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. В мероприятии также примут участие комиссар по вопросам обороны и космоса ЕК Андрюс Кубилюс, вице-министр национальной обороны Литвы Виталия Зумериене, заместитель министра госимущества Польши Конрад Готота, начальник штаба армии Франции генерал Пьер Шилль, командующий бельгийской армией генерал Жан-Поль Боне.

На выставке в этом году будут широко представлены и украинские производители вооружения. Среди продукции отечественных производителей, которая будет представлена на Eurosatory, — различные типы беспилотных систем, симуляторы, системы радиоэлектронной борьбы и многое другое. 

Представит свои изделия на Eurosatory и украинская компания-производитель дальнобойного оружия Fire Point, которая является разработчиком панъевропейского антибаллистического щита Freya. Также в рамках панельных дискуссий запланировано выступление генерального и технического директора предприятия Ирины Терех. В дискуссии также примет участие главный исполнительный директор Украинского совета оборонной промышленности (UCDI) — ассоциации, объединяющей более 280 частных украинских производителей оборонной техники в наземном, воздушном, морском, кибернетическом и двойном секторах, — Игорь Федирко.

Кроме того, в одной из дискуссионных панелей Украину будет представлять Ирина Заболотная, заместитель директора Фонда развития инноваций, ответственная за международные партнерства и поддержку гражданских и оборонных разработчиков в рамках Brave1.

Оборонная промышленность - драйвер экономики: как производители оружия масштабируются благодаря реинвестированию08.06.26, 13:00 • 47979 просмотров

С момента своего основания в 1967 году выставка превратилась в ведущую международную площадку для обсуждения развития оборонных возможностей и технологий безопасности. Традиционно она охватывает не только сухопутные и воздушно-наземные системы, но и уделяет все больше внимания морскому, космическому и киберпространству.

На фоне роста оборонных бюджетов европейских стран и усиления внимания к развитию собственного оборонно-промышленного комплекса выставка в Париже может стать одной из ключевых площадок для формирования будущих партнерств и контрактов в сфере безопасности и обороны.

Евгений Царенко

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