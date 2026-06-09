Инфляция замедлилась до 8,2%. Фрукты подорожали больше всего, яйца - упали в цене

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 8,2% в мае в годовом исчислении с 8,6% в апреле, свидетельствуют данные Госстата, пишет УНН.

Детали

Инфляция на потребительском рынке в мае 2026 года по сравнению с апрелем составила 0,9%. Базовая инфляция в мае 2026 года по сравнению с апрелем составила 0,7%, с маем 2025 года – 7,9%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%, в годовом исчислении - на 7,9%.

Больше всего (на 11,1%) за май подорожали фрукты. На 6,4–1,2% выросли цены на продукты переработки зерновых, хлеб, подсолнечное масло, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, говядину, сахар. В то же время на 15,3% за месяц подешевели яйца, на 1,7–0,2% снизились цены на овощи, молоко, свинину, масло, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в мае повысились на 1,9%, в т.ч. на табачные изделия – на 2,1%, алкогольные напитки – на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели за месяц на 1,8%, в частности, обувь – на 2,0%, одежда – на 1,6%.

Стоимость услуг

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,3%, в годовом исчислении - повышение на 2,1%.

Цены на транспорт в мае выросли на 0,7% главным образом из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 2,7%, а также топлива и масел на 0,6%. Подорожание в транспортной сфере за год - 20%.

Услуги образования подорожали за месяц на 0,1%, за год - на 14,4%.

Цены в сфере здравоохранения за месяц выросли на 0,4%, за год - на 2,3%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

НБУ: банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты и ипотеку