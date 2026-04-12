Зеленский 15 апреля встретится с премьером Италии Мелони в Риме
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Рим для переговоров с премьером Италии. Встреча состоится 15 апреля в 15:30 в Палаццо Киджи.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля 2026 года прибудет в Рим с официальным визитом и проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Италии, пишет УНН.
Детали
Согласно обнародованному сообщению, переговоры состоятся в среду, 15 апреля, в 15:30 в Палаццо Киджи – резиденции правительства Италии.
В сообщении указано: "В среду, 15 числа, в 15:30 премьер-министр Джорджа Мелони примет президента Украины Владимира Зеленского в Палаццо Киджи".
Другие детали визита и программа встречи пока не уточняются.
