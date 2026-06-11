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Угрожал ножом и стрелял: в Нацполиции рассказали детали задержания в Ужгороде

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

В Ужгороде КОРД задержал рецидивиста, который держал в заложниках жену и ребенка. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы и обращение с оружием.

Угрожал ножом и стрелял: в Нацполиции рассказали детали задержания в Ужгороде

В Ужгороде злоумышленнику, который удерживал жену и ребенка, полиция инкриминирует незаконное обращение с оружием, ему грозит лишение свободы. Об этом сообщает Нацполиция, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что задержанный – ранее судимый 37-летний ужгородец. Сейчас, в соответствии со статьей 208 УПК Украины, его поместили в изолятор временного содержания.

Следователи Ужгородского районного управления полиции, под процессуальным руководством окружной прокуратуры, квалифицировали действия злоумышленника по ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном лишении свободы людей, в том числе малолетнего ребенка, и незаконном обращении с оружием

- говорится в сообщении.

Напомним

В четверг, 11 июня, в Ужгороде мужчина с оружием забаррикадировался в доме с женой и ребенком. Спецназовцы КОРД задержали злоумышленника и спасли заложников.

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Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Ужгород