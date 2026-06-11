Угрожал ножом и стрелял: в Нацполиции рассказали детали задержания в Ужгороде
Киев • УНН
В Ужгороде КОРД задержал рецидивиста, который держал в заложниках жену и ребенка. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы и обращение с оружием.
В Ужгороде злоумышленнику, который удерживал жену и ребенка, полиция инкриминирует незаконное обращение с оружием, ему грозит лишение свободы. Об этом сообщает Нацполиция, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что задержанный – ранее судимый 37-летний ужгородец. Сейчас, в соответствии со статьей 208 УПК Украины, его поместили в изолятор временного содержания.
Следователи Ужгородского районного управления полиции, под процессуальным руководством окружной прокуратуры, квалифицировали действия злоумышленника по ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном лишении свободы людей, в том числе малолетнего ребенка, и незаконном обращении с оружием
Напомним
В четверг, 11 июня, в Ужгороде мужчина с оружием забаррикадировался в доме с женой и ребенком. Спецназовцы КОРД задержали злоумышленника и спасли заложников.
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