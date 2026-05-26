В Ровенской области нетрезвый учитель физкультуры избил 16-летнего подростка, полиция открыла производство

В Ровенской области учитель физкультуры избил несовершеннолетнего ученика, полиция открыла производство, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

39-летняя жительница села Великая Омеляна обратилась к правоохранителям с сообщением о том, что мужчина нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну.

Предварительно полицейские установили, что группа подростков отдыхала в беседке в центре села. Около 16 часов рядом проходил учитель физкультуры, который сделал им замечание из-за шумного поведения. В дальнейшем между мужчиной и подростками возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил 16-летнего местного жителя в область живота.

Несовершеннолетний вместе с матерью обратился в медицинское учреждение, где сейчас проходит обследование.

Добавим

По результатам освидетельствования установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,8 промилле.

После инцидента парня доставили в больницу. Предварительный диагноз — ушиб стенки живота.

По факту умышленного легкого телесного повреждения дознаватели начали досудебное расследование по ч.1 ст.125 УК Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

