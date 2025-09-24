Скандал в школе в Винницкой области: учитель физкультуры избил ученика на уроке, педагогу сообщили о подозрении
Киев • УНН
В Винницкой области в Могилеве-Подольском учитель физкультуры избил школьника. 25-летнему педагогу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 126 УК Украины.
19 сентября в Могилеве-Подольском учитель физкультуры на уроке избил школьника. После заявления матери полиция открыла уголовное производство и сообщила 25-летнему педагогу о подозрении, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Винницкой области.
Подробности
Как указали правоохранители, инцидент произошел 19 сентября на уроке физкультуры, а 23 сентября, после того, как узнала о конфликте, мать 13-летнего ученика обратилась с заявлением в полицию.
ВИДЕО https://t.me/vinnicatruexa/41727
Дознаватели под процессуальным руководством Могилев-Подольской окружной прокуратуры сообщили 25-летнему мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 126 УК Украины (Побои и истязания, то есть – умышленное нанесение ударов, причинивших физическую боль) и проводят расследование
