Скандал в школе в Винницкой области: учитель физкультуры избил ученика на уроке, педагогу сообщили о подозрении

Эксклюзив
08:38 • 7324 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 9468 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 12142 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 11626 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 24698 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 43029 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 34978 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 32572 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 66434 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 29474 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
Популярные новости
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН24 сентября, 01:25 • 21229 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto24 сентября, 02:37 • 21706 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 26461 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 17545 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 18951 просмотра
публикации
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 3120 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 28717 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 89218 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 49530 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 64024 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 115654 просмотра
Скандал в школе в Винницкой области: учитель физкультуры избил ученика на уроке, педагогу сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Винницкой области в Могилеве-Подольском учитель физкультуры избил школьника. 25-летнему педагогу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 126 УК Украины.

Скандал в школе в Винницкой области: учитель физкультуры избил ученика на уроке, педагогу сообщили о подозрении

19 сентября в Могилеве-Подольском учитель физкультуры на уроке избил школьника. После заявления матери полиция открыла уголовное производство и сообщила 25-летнему педагогу о подозрении, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Винницкой области.

Подробности

Как указали правоохранители, инцидент произошел 19 сентября на уроке физкультуры, а 23 сентября, после того, как узнала о конфликте, мать 13-летнего ученика обратилась с заявлением в полицию.

ВИДЕО https://t.me/vinnicatruexa/41727

Дознаватели под процессуальным руководством Могилев-Подольской окружной прокуратуры сообщили 25-летнему мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 126 УК Украины (Побои и истязания, то есть – умышленное нанесение ударов, причинивших физическую боль) и проводят расследование

- сообщили в полиции и добавили, что продолжаются следственные действия.

Омбудсмен назвала главное качество учителя для почти 60% школьников23.09.25, 12:32 • 2712 просмотров

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Могилев-Подольский