Во время войны более половины украинских школьников ценят учителя, который поддерживает

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Образовательный омбудсмен заявила, что педагоги сталкиваются с жесткой нагрузкой, бюрократией и низкими зарплатами.

Во время войны более половины украинских школьников ценят учителя, который поддерживает

58% опрошенных школьников назвали главным качеством учителя способность поддержать в сложный момент. В то же время педагоги сталкиваются с жесткой нагрузкой, бюрократией и низкими зарплатами, что истощает их внутренний ресурс. Об этом заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, передает УНН.

Детали

По ее словам, в рамках отдельного специального исследования для пятого Саммита первых леди и джентльменов был проведен онлайн-опрос 1067 украинских учеников 15-17 лет и 16 фокус-групп: по 8 с родителями и учителями средней и старшей школы.

Среди общих наблюдений родителей и педагогов, прозвучавших во время фокус-групп - уровень оплаты труда учителей остается низким и не соответствует объему их обязанностей и нагрузке.

Украинские учителя во время фокус-групп также указывали на:

  • жесткую нагрузку, в частности вызванную количеством бумажной работы и отчетности, что приводит к переработке во внерабочее время и сильно бюрократизирует работу учителя;
    • увеличение нагрузки из-за смешанного формата обучения: нужно подстраивать уроки под разные условия, а в отдельных случаях проводить занятия даже в укрытиях;
      • рост эмоциональной нагрузки на педагога в условиях войны, поскольку дети нуждаются в большей поддержке, мотивации, эмоциональном спокойствии и уверенности от учителей.

        Результаты онлайн-опроса также показывают, что 37% опрошенных украинских учеников считают образцом того учителя, который поддерживает и уважает учеников. А "58% школьников указали, что в военное время основным качеством учителя является умение поддержать в сложный момент".

        Но, чтобы поддержать учеников, педагог должен иметь запас внутренних ресурсов, развивать психологическую устойчивость. Однако это может быть сложно в условиях перегрузки, энергичности и недостаточной поддержки. Продолжаю адвокатировать вопрос уменьшения нагрузки на педагогических работников и соблюдения академической свободы учителя

         - подчеркнула омбудсмен.

        Алена Уткина

