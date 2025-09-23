Во время войны более половины украинских школьников ценят учителя, который поддерживает

58% опрошенных школьников назвали главным качеством учителя способность поддержать в сложный момент. В то же время педагоги сталкиваются с жесткой нагрузкой, бюрократией и низкими зарплатами, что истощает их внутренний ресурс. Об этом заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, передает УНН.

По ее словам, в рамках отдельного специального исследования для пятого Саммита первых леди и джентльменов был проведен онлайн-опрос 1067 украинских учеников 15-17 лет и 16 фокус-групп: по 8 с родителями и учителями средней и старшей школы.

Среди общих наблюдений родителей и педагогов, прозвучавших во время фокус-групп - уровень оплаты труда учителей остается низким и не соответствует объему их обязанностей и нагрузке.

Украинские учителя во время фокус-групп также указывали на:

Результаты онлайн-опроса также показывают, что 37% опрошенных украинских учеников считают образцом того учителя, который поддерживает и уважает учеников. А "58% школьников указали, что в военное время основным качеством учителя является умение поддержать в сложный момент".

Но, чтобы поддержать учеников, педагог должен иметь запас внутренних ресурсов, развивать психологическую устойчивость. Однако это может быть сложно в условиях перегрузки, энергичности и недостаточной поддержки. Продолжаю адвокатировать вопрос уменьшения нагрузки на педагогических работников и соблюдения академической свободы учителя