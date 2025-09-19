В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Государственная итоговая аттестация для учащихся 4 классов будет включать только элемент ВНО, разработанный Украинским центром оценивания качества образования. Аттестация не будет обязательной во время военного положения, а в 2026 году к пилотированию привлекут до 10 тысяч учащихся.
Элемент ВНО в государственной итоговой аттестации для учащихся 4 классов только один – задания будут разрабатываться Украинским центром оценивания качества образования. Аттестация не будет обязательной на период военного положения. В 2026 году планируется привлечение к пилотированию до 10 тыс. учащихся. Об этом журналисту УНН сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
Как будет проходить оценивание для учащихся 4 классов
От аббревиатуры ВНО в этой истории только одно – задания будут разрабатываться Украинским центром, больше ничего. Четвероклассники будут проходить оценивание в своих учебных заведениях, проводить оценивание будут их учителя, которые будут их и оценивать. Но они лишь будут возвращать эти результаты нам в систему для того, чтобы мы могли автоматически сформировать для них отчет, который будет содержать информацию об учебных достижениях ребенка для того, чтобы можно было поработать и поддержать ребенка в его дальнейшем обучении
Она пояснила, что оценивание для учащихся 4 классов будет в бумажном формате, а не на компьютерах.
Там будут не только задания по выбору правильного ответа или написанию, там будут устные материалы, где ребенок самостоятельно в классе будет говорить, а учитель самостоятельно будет оценивать
Будет ли аттестация обязательной для всех школ?
Вакуленко подчеркнула, что аттестация не будет обязательной на период военного положения. Учебные заведения будут самостоятельно соглашаться на это.
Речь идет лишь о постепенной работе по созданию такой системы, которой не существует. То есть мы говорим о том, что до COVID-19 существовала система ГИА, где каждое учебное заведение самостоятельно разрабатывало инструменты. Мы хотим вернуться к идее существования ГИА для того, чтобы данные в системе и в государстве сохранялись
Во время форума педагогов и работодателей: "Молодежь удержать нельзя отпустить" Вакуленко пояснила, что возвращение к ГИА необходимо для того, чтобы у государства было представление, что происходит в начальном звене.
Пандемия COVID-19 была, сейчас мы в полномасштабном вторжении, многие международные организации обсуждают вопрос об образовательных потерях, а кто может реально посчитать образовательные потери. Не могут. Мы хотим иметь систему, где можно будет это сделать
По ее словам, данное оценивание возвращается для того, чтобы выявлять определенные пробелы в знаниях учащихся 4-х классов.
Например, когда ребенок выпускается из 11 класса и не умеет найти 60% от числа, а мы бы возможно узнали об этом немного раньше и научили его это делать, а не с удивлением выяснили, что у нас абитуриент, который не может это сделать
Кроме того, Вакуленко отметила, что они хотят адаптировать к ГИА ИИ.
Мы хотим адаптировать и уже работаем над моделью искусственного интеллекта, чтобы по результатам этого оценивания автоматически генерировался на человеческом языке отчет для ребенка и родителей, где будет написано: Ты классно справился, молодец. Но ты не знаешь этого и этого, однако это ты сделал просто фантастически на максимальный балл
Сколько учащихся 4-х классов планируют привлечь к ГИА в 2026 году
Мы два года пилотируем эту аттестацию на школах, которые готовы были с нами сотрудничать и добровольно согласились на это. Посмотрев на реальные результаты учащихся 4 классов, мы откалибровали сложность так, чтобы она соответствовала тем потребностям, которые есть у четвероклассников. По результатам пилотирования мы увидели, что слишком много заданий предложили в одной подборке и уменьшили это количество. Мы проводили пилотирование в 2024 году и уже в 2025 году мы работали с выборкой до 2 тыс. учащихся. На следующий год мы планируем пилотирование уже до 10 тыс. учащихся
Дополнение
Ранее сообщалось, что с 2027 года государственная итоговая аттестация для учащихся 4 классов будет проходить в форме внешнего независимого оценивания и станет обязательной для школьников начального звена.