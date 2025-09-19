$41.250.05
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Государственная итоговая аттестация для учащихся 4 классов будет включать только элемент ВНО, разработанный Украинским центром оценивания качества образования. Аттестация не будет обязательной во время военного положения, а в 2026 году к пилотированию привлекут до 10 тысяч учащихся.

В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов

Элемент ВНО в государственной итоговой аттестации для учащихся 4 классов только один – задания будут разрабатываться Украинским центром оценивания качества образования. Аттестация не будет обязательной на период военного положения. В 2026 году планируется привлечение к пилотированию до 10 тыс. учащихся. Об этом журналисту УНН сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Как будет проходить оценивание для учащихся 4 классов

От аббревиатуры ВНО в этой истории только одно – задания будут разрабатываться Украинским центром, больше ничего. Четвероклассники будут проходить оценивание в своих учебных заведениях, проводить оценивание будут их учителя, которые будут их и оценивать. Но они лишь будут возвращать эти результаты нам в систему для того, чтобы мы могли автоматически сформировать для них отчет, который будет содержать информацию об учебных достижениях ребенка для того, чтобы можно было поработать и поддержать ребенка в его дальнейшем обучении 

- рассказала Вакуленко.

Она пояснила, что оценивание для учащихся 4 классов будет в бумажном формате, а не на компьютерах.

Там будут не только задания по выбору правильного ответа или написанию, там будут устные материалы, где ребенок самостоятельно в классе будет говорить, а учитель самостоятельно будет оценивать 

- сказала Вакуленко.

Будет ли аттестация обязательной для всех школ?

Вакуленко подчеркнула, что аттестация не будет обязательной на период военного положения. Учебные заведения будут самостоятельно соглашаться на это.

Речь идет лишь о постепенной работе по созданию такой системы, которой не существует. То есть мы говорим о том, что до COVID-19 существовала система ГИА, где каждое учебное заведение самостоятельно разрабатывало инструменты. Мы хотим вернуться к идее существования ГИА для того, чтобы данные в системе и в государстве сохранялись 

- отметила Вакуленко в комментарии УНН.

Во время форума педагогов и работодателей: "Молодежь удержать нельзя отпустить" Вакуленко пояснила, что возвращение к ГИА необходимо для того, чтобы у государства было представление, что происходит в начальном звене.

Пандемия COVID-19 была, сейчас мы в полномасштабном вторжении, многие международные организации обсуждают вопрос об образовательных потерях, а кто может реально посчитать образовательные потери. Не могут. Мы хотим иметь систему, где можно будет это сделать

- сказала Вакуленко.

По ее словам, данное оценивание возвращается для того, чтобы выявлять определенные пробелы в знаниях учащихся 4-х классов.

Например, когда ребенок выпускается из 11 класса и не умеет найти 60% от числа, а мы бы возможно узнали об этом немного раньше и научили его это делать, а не с удивлением выяснили, что у нас абитуриент, который не может это сделать 

- сказала Вакуленко во время форума.

Кроме того, Вакуленко отметила, что они хотят адаптировать к ГИА ИИ.

Мы хотим адаптировать и уже работаем над моделью искусственного интеллекта, чтобы по результатам этого оценивания автоматически генерировался на человеческом языке отчет для ребенка и родителей, где будет написано: Ты классно справился, молодец. Но ты не знаешь этого и этого, однако это ты сделал просто фантастически на максимальный балл 

- сказала Вакуленко.

Сколько учащихся 4-х классов планируют привлечь к ГИА в 2026 году

Мы два года пилотируем эту аттестацию на школах, которые готовы были с нами сотрудничать и добровольно согласились на это. Посмотрев на реальные результаты учащихся 4 классов, мы откалибровали сложность так, чтобы она соответствовала тем потребностям, которые есть у четвероклассников. По результатам пилотирования мы увидели, что слишком много заданий предложили в одной подборке и уменьшили это количество. Мы проводили пилотирование в 2024 году и уже в 2025 году мы работали с выборкой до 2 тыс. учащихся. На следующий год мы планируем пилотирование уже до 10 тыс. учащихся 

- рассказала Вакуленко в комментарии УНН.

Дополнение

Ранее сообщалось, что с 2027 года государственная итоговая аттестация для учащихся 4 классов будет проходить в форме внешнего независимого оценивания и станет обязательной для школьников начального звена.

Анна Мурашко

ОбществоОбразование