МОН планує зобов’язати учнів 4 класів складати ДПА
Київ • УНН
Відомство затвердило план заходів щодо апробації цієї моделі, яка включатиме пілотне тестування та розробку спеціальної освітньої платформи.
З 2027 року державна підсумкова атестація для учнів 4 класів відбуватиметься у формі зовнішнього незалежного оцінювання та стане обов’язковою для школярів початкової ланки. Про це пише УНН з посиланням на наказ Міністерства освіти і науки №1152 від 15 серпня 2025 року.
Деталі
Відповідно до наказу, МОН затвердив план заходів щодо апробації моделі проведення державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття початкової освіти, у формі зовнішнього незалежного оцінювання та її подальшого впровадження.
Українському центру оцінювання якості освіти спільно з регіональними центрами оцінювання якості освіти доручено у 2026 році провести апробацію моделі проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі, а починаючи з 2027 року ужити заходів щодо підготовки Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти до участі в проведенні ДПА у формі ЗНО в початковій школі.
Відповідно до плану заходів щодо апробації моделі проведення державної підсумкової атестації осіб, Українському центру оцінювання якості освіти доручено:
- листопад 2025 року - підготувати та оприлюднити звіт за результатами проведення у 2025 році пілотної державної підсумкової атестації випускників початкової школи у формі зовнішнього незалежного оцінювання;
- грудень 2025 року - підготувати та подати на затвердження проекту календарного плану організації та проведення у 2026 році апробації моделі проведення ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання (з використанням спеціальної освітньої платформи і вибіркою 10 000 учнів);
- лютий 2026 року - сформувати та подати на затвердження переліку закладів загальної середньої освіти - учасників апробації ДПА у формі ЗНО;
- лютий - квітень 2026 року - розроблення інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення апробації ДПА у формі ЗНО для закладів - учасників апробації;
- березень - квітень 2026 року - розгорнути (установлення, налаштування та запуск) спеціальної освітньої платформи для використання закладами - учасниками апробації;
- березень - квітень 2026 року - проведення навчальних сесій для працівників закладів - учасників апробації щодо роботи зі спеціальною освітньою платформою;
- квітень - травень 2026 року - проведення апробації ДПА у формі ЗНО у закладах - учасниках апробації;
- серпень - жовтень 2026 року - підготувати пропозиції щодо доопрацювань спеціальної освітньої платформи, надання їх МОН для організації відповідної роботи;
- вересень - жовтень 2026 року - підготувати та оприлюднити звіт за результатами апробації ДПА у формі ЗНО.
Міністерству освіти і науки доручено:
- вересень - грудень 2025 року - організація та реалізація заходів щодо розроблення спеціальної освітньої платформи для забезпечення проведення ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання;
- лютий - березень 2026 року - підготовку спеціальної освітньої платформи засобу для використання під час апробації ДПА у формі ЗНО та передання її до УЦОЯО для подальшого використання;
- жовтень 2026 року - підготовку та подання на затвердження змін до нормативно-правових актів щодо унормування проведення ДПА у формі ЗНО.
Нагадаємо
Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявила, що повернення до ЗНО поки неможливе через війну та логістичні труднощі для вступників з окупованих територій. НМТ зберігає риси ЗНО, але має комп'ютерний формат.