МОН планирует обязать учеников 4 классов сдавать ГИА

12:27 • 2784 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
09:58 • 10802 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
15 сентября, 05:44 • 33522 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 26657 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 27441 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
14 сентября, 13:13 • 33305 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 55357 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
13 сентября, 14:03 • 72204 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
13 сентября, 10:21 • 105229 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 87518 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы
15 сентября, 03:58 • 15550 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink
15 сентября, 05:13 • 22125 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
15 сентября, 07:06 • 12248 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт
08:30 • 18194 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах
09:21 • 13861 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах
09:21 • 13923 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт
08:30 • 18262 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 05:44 • 33547 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща
13 сентября, 16:18 • 23680 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы
13 сентября, 07:00 • 102503 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей
08:11 • 10892 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
15 сентября, 07:06 • 12296 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
14 сентября, 09:45 • 26527 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию
13 сентября, 14:46 • 33002 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
12 сентября, 14:01 • 82260 просмотра
МОН планирует обязать учеников 4 классов сдавать ГИА

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Ведомство утвердило план мероприятий по апробации этой модели, которая будет включать пилотное тестирование и разработку специальной образовательной платформы.

МОН планирует обязать учеников 4 классов сдавать ГИА

С 2027 года государственная итоговая аттестация для учащихся 4 классов будет проходить в форме внешнего независимого оценивания и станет обязательной для школьников начального звена. Об этом пишет УНН со ссылкой на приказ Министерства образования и науки №1152 от 15 августа 2025 года.

Детали

Согласно приказу, МОН утвердил план мероприятий по апробации модели проведения государственной итоговой аттестации лиц, завершающих получение начального образования, в форме внешнего независимого оценивания и ее дальнейшего внедрения.

Украинскому центру оценивания качества образования совместно с региональными центрами оценивания качества образования поручено в 2026 году провести апробацию модели проведения ГИА в форме ВНО в начальной школе, а начиная с 2027 года принять меры по подготовке Украинского и региональных центров оценивания качества образования к участию в проведении ГИА в форме ВНО в начальной школе.

В соответствии с планом мероприятий по апробации модели проведения государственной итоговой аттестации лиц, Украинскому центру оценивания качества образования поручено:

  • ноябрь 2025 года - подготовить и обнародовать отчет по результатам проведения в 2025 году пилотной государственной итоговой аттестации выпускников начальной школы в форме внешнего независимого оценивания;
    • декабрь 2025 года - подготовить и подать на утверждение проекта календарного плана организации и проведения в 2026 году апробации модели проведения ГИА в форме внешнего независимого оценивания (с использованием специальной образовательной платформы и выборкой 10 000 учащихся);
      • февраль 2026 года - сформировать и подать на утверждение перечня учреждений общего среднего образования - участников апробации ГИА в форме ВНО;
        • февраль - апрель 2026 года - разработка инструктивно-методических материалов по проведению апробации ГИА в форме ВНО для учреждений - участников апробации;
          • март - апрель 2026 года - развернуть (установка, настройка и запуск) специальной образовательной платформы для использования учреждениями - участниками апробации;
            • март - апрель 2026 года - проведение учебных сессий для работников учреждений - участников апробации по работе со специальной образовательной платформой;
              • апрель - май 2026 года - проведение апробации ГИА в форме ВНО в учреждениях - участниках апробации;
                • август - октябрь 2026 года - подготовить предложения по доработке специальной образовательной платформы, предоставление их МОН для организации соответствующей работы;
                  • сентябрь - октябрь 2026 года - подготовить и обнародовать отчет по результатам апробации ГИА в форме ВНО.

                    Министерству образования и науки поручено:

                    • сентябрь - декабрь 2025 года - организация и реализация мероприятий по разработке специальной образовательной платформы для обеспечения проведения ГИА в форме внешнего независимого оценивания;
                      • февраль - март 2026 года - подготовка специальной образовательной платформы средства для использования во время апробации ГИА в форме ВНО и передача ее в УЦОКО для дальнейшего использования;
                        • октябрь 2026 года - подготовка и представление на утверждение изменений в нормативно-правовые акты по нормированию проведения ГИА в форме ВНО.

                          Напомним

                          Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко заявила, что возвращение к ВНО пока невозможно из-за войны и логистических трудностей для поступающих с оккупированных территорий. НМТ сохраняет черты ВНО, но имеет компьютерный формат.

                          Павел Башинский

                          АнонсыОбществоОбразование
                          Министерство образования и науки Украины