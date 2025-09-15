МОН планирует обязать учеников 4 классов сдавать ГИА
Киев • УНН
Ведомство утвердило план мероприятий по апробации этой модели, которая будет включать пилотное тестирование и разработку специальной образовательной платформы.
С 2027 года государственная итоговая аттестация для учащихся 4 классов будет проходить в форме внешнего независимого оценивания и станет обязательной для школьников начального звена. Об этом пишет УНН со ссылкой на приказ Министерства образования и науки №1152 от 15 августа 2025 года.
Детали
Согласно приказу, МОН утвердил план мероприятий по апробации модели проведения государственной итоговой аттестации лиц, завершающих получение начального образования, в форме внешнего независимого оценивания и ее дальнейшего внедрения.
Украинскому центру оценивания качества образования совместно с региональными центрами оценивания качества образования поручено в 2026 году провести апробацию модели проведения ГИА в форме ВНО в начальной школе, а начиная с 2027 года принять меры по подготовке Украинского и региональных центров оценивания качества образования к участию в проведении ГИА в форме ВНО в начальной школе.
В соответствии с планом мероприятий по апробации модели проведения государственной итоговой аттестации лиц, Украинскому центру оценивания качества образования поручено:
- ноябрь 2025 года - подготовить и обнародовать отчет по результатам проведения в 2025 году пилотной государственной итоговой аттестации выпускников начальной школы в форме внешнего независимого оценивания;
- декабрь 2025 года - подготовить и подать на утверждение проекта календарного плана организации и проведения в 2026 году апробации модели проведения ГИА в форме внешнего независимого оценивания (с использованием специальной образовательной платформы и выборкой 10 000 учащихся);
- февраль 2026 года - сформировать и подать на утверждение перечня учреждений общего среднего образования - участников апробации ГИА в форме ВНО;
- февраль - апрель 2026 года - разработка инструктивно-методических материалов по проведению апробации ГИА в форме ВНО для учреждений - участников апробации;
- март - апрель 2026 года - развернуть (установка, настройка и запуск) специальной образовательной платформы для использования учреждениями - участниками апробации;
- март - апрель 2026 года - проведение учебных сессий для работников учреждений - участников апробации по работе со специальной образовательной платформой;
- апрель - май 2026 года - проведение апробации ГИА в форме ВНО в учреждениях - участниках апробации;
- август - октябрь 2026 года - подготовить предложения по доработке специальной образовательной платформы, предоставление их МОН для организации соответствующей работы;
- сентябрь - октябрь 2026 года - подготовить и обнародовать отчет по результатам апробации ГИА в форме ВНО.
Министерству образования и науки поручено:
- сентябрь - декабрь 2025 года - организация и реализация мероприятий по разработке специальной образовательной платформы для обеспечения проведения ГИА в форме внешнего независимого оценивания;
- февраль - март 2026 года - подготовка специальной образовательной платформы средства для использования во время апробации ГИА в форме ВНО и передача ее в УЦОКО для дальнейшего использования;
- октябрь 2026 года - подготовка и представление на утверждение изменений в нормативно-правовые акты по нормированию проведения ГИА в форме ВНО.
Напомним
Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко заявила, что возвращение к ВНО пока невозможно из-за войны и логистических трудностей для поступающих с оккупированных территорий. НМТ сохраняет черты ВНО, но имеет компьютерный формат.