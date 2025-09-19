$41.250.05
Эксклюзив
11:23 • 2386 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
10:27 • 11403 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня
08:43 • 24316 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 25594 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Эксклюзив
06:26 • 40826 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 41326 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 63197 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 43572 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51480 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 77217 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Отложенное ВНО: абитуриентам из прифронтовых регионов хотят разрешить поступать в университеты без оценивания

Киев • УНН

 • 76 просмотра

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий абитуриентам из прифронтовых регионов поступать в университеты без ВНО. Они должны будут сдать его в течение обучения, чтобы оставить молодежь в этих регионах.

Отложенное ВНО: абитуриентам из прифронтовых регионов хотят разрешить поступать в университеты без оценивания

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается разрешить абитуриентам из прифронтовых регионов поступать в университеты без сдачи ВНО, однако они должны его сдать в течение обучения. Об этом заявила народный депутат, глава подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады Юлия Гришина во время форума педагогов и работодателей: "Молодежь удержать нельзя отпустить", передает УНН.

Детали

Мы с коллегами зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предусматривает отсроченное ВНО. Суть этой инициативы, что те дети, которые проживают в прифронтовых регионах, если они не сдали ВНО, они имеют право поступить в прифронтовые университеты. Они обязаны сдать ВНО в течение обучения. Как это будет происходить это уже мы проговорим, но они должны иметь такую возможность. Это один из способов оставить молодежь в прифронтовых регионах

- сказала Гришина.

По ее словам, пока такую инициативу трудно провести через профильный комитет.

Напомним

МОН разработало проект постановления о введении "нулевого курса" - годовой программы для поступающих, которые не сдали НМТ по разным причинам. Впрочем, после курса абитуриенты все же будут сдавать НМТ, чтобы обеспечить справедливое распределение.

Павел Башинский

ОбществоПолитикаОбразование
Верховная Рада