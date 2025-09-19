Отложенное ВНО: абитуриентам из прифронтовых регионов хотят разрешить поступать в университеты без оценивания

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается разрешить абитуриентам из прифронтовых регионов поступать в университеты без сдачи ВНО, однако они должны его сдать в течение обучения. Об этом заявила народный депутат, глава подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады Юлия Гришина во время форума педагогов и работодателей: "Молодежь удержать нельзя отпустить", передает УНН.

Мы с коллегами зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предусматривает отсроченное ВНО. Суть этой инициативы, что те дети, которые проживают в прифронтовых регионах, если они не сдали ВНО, они имеют право поступить в прифронтовые университеты. Они обязаны сдать ВНО в течение обучения. Как это будет происходить это уже мы проговорим, но они должны иметь такую возможность. Это один из способов оставить молодежь в прифронтовых регионах