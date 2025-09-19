Відстрочене ЗНО: абітурієнтам із прифронтових регіонів хочуть дозволити вступати в університети без оцінювання

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується дозволити абітурієнтам із прифронтових регіонів вступати в університети без складання ЗНО, однак вони мають його скласти протягом навчання. Про це заявила народна депутатка, голова підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради Юлія Гришина під час форуму освітян і роботодавців: "Молодь втримати не можна відпустити", передає УНН.

Деталі

Ми з колегами зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає відстрочене ЗНО. Суть цієї ініціативи, що ті діти, які проживають в прифронтових регіонах, якщо вони не склали ЗНО, вони мають право вступити в прифронтові університети. Вони зобов’язані скласти ЗНО протягом навчання. Як це буде відбуватися це вже ми проговоримо, але вони повинні мати таку можливість. Це один із способів залишити молодь в прифронтових регіонах - сказала Гришина.

За її словами, поки таку ініціативу важко провести через профільний комітет.

Нагадаємо

МОН розробило проєкт постанови про запровадження "нульового курсу" - річної програми для вступників, які не склали НМТ з різних причин. Втім після курсу абітурієнти все ж складатимуть НМТ, щоб забезпечити справедливий розподіл.