Ексклюзив
11:23 • 2104 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
10:27 • 11083 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
08:43 • 24067 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 25391 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 40482 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 41206 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 63126 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 43537 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51470 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 77053 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Відстрочене ЗНО: абітурієнтам із прифронтових регіонів хочуть дозволити вступати в університети без оцінювання

Київ • УНН

 • 26 перегляди

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що дозволяє абітурієнтам з прифронтових регіонів вступати до університетів без ЗНО. Вони повинні будуть скласти його протягом навчання, щоб залишити молодь у цих регіонах.

Відстрочене ЗНО: абітурієнтам із прифронтових регіонів хочуть дозволити вступати в університети без оцінювання

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується дозволити абітурієнтам із прифронтових регіонів вступати в університети без складання ЗНО, однак вони мають його скласти протягом навчання. Про це заявила народна депутатка, голова підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради Юлія Гришина під час форуму освітян і роботодавців: "Молодь втримати не можна відпустити", передає УНН.

Деталі

Ми з колегами зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає відстрочене ЗНО. Суть цієї ініціативи, що ті діти, які проживають в прифронтових регіонах, якщо вони не склали ЗНО, вони мають право вступити в прифронтові університети. Вони зобов’язані скласти ЗНО протягом навчання. Як це буде відбуватися це вже ми проговоримо, але вони повинні мати таку можливість. Це один із способів залишити молодь в прифронтових регіонах

- сказала Гришина.

За її словами, поки таку ініціативу важко провести через профільний комітет.

Нагадаємо

МОН розробило проєкт постанови про запровадження "нульового курсу" - річної програми для вступників, які не склали НМТ з різних причин. Втім після курсу абітурієнти все ж складатимуть НМТ, щоб забезпечити справедливий розподіл.

Павло Башинський

СуспільствоПолітикаОсвіта
Верховна Рада України