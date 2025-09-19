В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів

Елемент ЗНО в державній підсумковій атестації для учнів 4 класів є лише один – завдання розроблятимуться Українським центром оцінювання якості освіти. Атестація не буде обов'язковою на період воєнного стану. У 2026 році планується залучення до пілотування до 10 тис. учнів. Про це журналісту УНН повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Як відбуватиметься оцінювання для учнів 4 класів

Від абревіатури ЗНО в цій історії тільки одне – завдання розроблятимуться Українським центром, більше нічого. Четвертокласники проходитимуть оцінювання у своїх закладах освіти, проводитимуть оцінювання їх вчителі, які будуть їх й оцінювати. Але вони лише повертатимуть ці результати нам у систему для того, щоб ми могли автоматично сформувати для них звіт, який матиме інформацію про навчальні досягнення дитини для того, щоб можна було попрацювати та підтримати дитину у її подальшому навчанні - розповіла Вакуленко.

Вона пояснила, що оцінювання для учнів 4 класів буде в паперовому форматі, а не на комп'ютерах.

Там будуть не лише завдання щодо обрання правильної відповіді або написання, там будуть усні матеріали, де дитина самостійно в класі говоритиме, а вчитель самостійно оцінюватиме - сказала Вакуленко.

Чи буде атестація обов'язковою для всіх шкіл?

Вакуленко наголосила, що атестація не буде обов'язковою на період воєнного стану. Заклади освіти будуть самостійно зголошуватися на це.

Йдеться лише про поступову роботу зі створення такої системи, якої не існує. Тобто ми говоримо про те, що до COVID-19 існувала система ДПА, де кожен заклад освіти самостійно розробляв інструменти. Ми хочемо повернутися до ідеї існування ДПА для того, щоб дані в системі й в державі зберігалися - зазначила Вакуленко в коментарі УНН.

Під час форуму освітян і роботодавців: "Молодь втримати не можна відпустити" Вакуленко пояснила, що повернення до ДПА потрібне для того, щоб в держави було уявлення, що відбувається в початковій ланці.

Пандемія COVID-19 була, зараз ми в повномасштабному вторгненні, багато міжнародних організацій обговорюють питання про освітні втрати, а хто може реально порахувати освітні втрати. Не можуть. Ми хочемо мати систему, де можна буде це зробити - сказала Вакуленко.

За її словами, дане оцінювання повертається для того, щоб мати виявляти певні прогалини у знаннях учнів 4-х класів.

Наприклад, коли дитина випускається з 11 класу й не вміє знайти 60% від числа, а ми б можливо дізналися про це трохи раніше й навчили її це робити, а не з подивом з'ясували, що в нас вступник який не може це зробити - сказала Вакуленко під час форму.

Окрім того, Вакуленко зазначила, що вони хочуть адаптувати до ДПА ШІ.

Ми хочемо адаптувати й вже працюємо над моделлю штучного інтелекту, щоб за результатами цього оцінювання автоматично генерувався людською мовою звіт для дитини та батьків, де буде написано: Ти класно впорався, молодець. Але ти не знаєш цього і цього, проте оце ти зробив просто фантастично на максимальний бал - сказала Вакуленко.

Скільки учнів 4-х класів планують залучити до ДПА у 2026 році

Ми два роки пілотуємо цю атестацію на школах, які готові були з нами співпрацювати й добровільно погодилися на це. Подивившись на результати реальні учнів 4 класів, ми скалібрували складність так, щоб вона відповідала тим потребам, які є в чотирикласників. За результатами пілотування ми побачили, що забагато завдань запропонували в одній добірці й зменшили цю кількість. Ми робили пілотування у 2024 році й вже у 2025 році ми працювали із вибіркою до 2 тис. учнів. На наступний рік ми плануємо пілотування вже до 10 тис учнів - розповіла Вакуленко в коментарі УНН.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що з 2027 року державна підсумкова атестація для учнів 4 класів відбуватиметься у формі зовнішнього незалежного оцінювання та стане обов’язковою для школярів початкової ланки.