$41.250.05
48.780.01
ukenru
Ексклюзив
16:30 • 796 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 4148 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
12:05 • 16970 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 15246 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 22148 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 34563 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 34610 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 53100 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 45382 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65862 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04 • 27578 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto19 вересня, 07:55 • 23024 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto19 вересня, 08:27 • 19923 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 12502 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні19 вересня, 10:27 • 21263 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 8620 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 16969 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 22147 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 53100 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 59801 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Південна Корея
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo16:00 • 4092 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 8592 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03 • 3644 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 10429 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 12634 перегляди
Актуальне
TikTok
МіГ-31
Свіфт
БМ-30 «Смерч»
Spotify

В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Державна підсумкова атестація для учнів 4 класів включатиме лише елемент ЗНО, розроблений Українським центром оцінювання якості освіти. Атестація не буде обов'язковою під час воєнного стану, а в 2026 році до пілотування залучать до 10 тисяч учнів.

В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів

Елемент ЗНО в державній підсумковій атестації для учнів 4 класів є лише один – завдання розроблятимуться Українським центром оцінювання якості освіти. Атестація не буде обов'язковою на період воєнного стану. У 2026 році планується залучення до пілотування до 10 тис. учнів. Про це журналісту УНН повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Як відбуватиметься оцінювання для учнів 4 класів

Від абревіатури ЗНО в цій історії тільки одне – завдання розроблятимуться Українським центром, більше нічого. Четвертокласники проходитимуть оцінювання у своїх закладах освіти, проводитимуть оцінювання їх вчителі, які будуть їх й оцінювати. Але вони лише повертатимуть ці результати нам у систему для того, щоб ми могли автоматично сформувати для них звіт, який матиме інформацію про навчальні досягнення дитини для того, щоб можна було попрацювати та підтримати дитину у її подальшому навчанні 

- розповіла Вакуленко.

Вона пояснила, що оцінювання для учнів 4 класів буде в паперовому форматі, а не на комп'ютерах.

Там будуть не лише завдання щодо обрання правильної відповіді або написання, там будуть усні матеріали, де дитина самостійно в класі говоритиме, а вчитель самостійно оцінюватиме 

- сказала Вакуленко.

Відстрочене ЗНО: абітурієнтам із прифронтових регіонів хочуть дозволити вступати в університети без оцінювання 19.09.25, 14:50 • 1634 перегляди

Чи буде атестація обов'язковою для всіх шкіл?

Вакуленко наголосила, що атестація не буде обов'язковою на період воєнного стану. Заклади освіти будуть самостійно зголошуватися на це.

Йдеться лише про поступову роботу зі створення такої системи, якої не існує. Тобто ми говоримо про те, що до COVID-19 існувала система ДПА, де кожен заклад освіти самостійно розробляв інструменти. Ми хочемо повернутися до ідеї існування ДПА для того, щоб дані в системі й в державі зберігалися 

- зазначила Вакуленко в коментарі УНН.

Під час форуму освітян і роботодавців: "Молодь втримати не можна відпустити" Вакуленко пояснила, що повернення до ДПА потрібне для того, щоб в держави було уявлення, що відбувається в початковій ланці.

Пандемія COVID-19 була, зараз ми в повномасштабному вторгненні, багато міжнародних організацій обговорюють питання про освітні втрати, а хто може реально порахувати освітні втрати. Не можуть. Ми хочемо мати систему, де можна буде це зробити

- сказала Вакуленко.

За її словами, дане оцінювання повертається для того, щоб мати виявляти певні прогалини у знаннях учнів 4-х класів.

Наприклад, коли дитина випускається з 11 класу й не вміє знайти 60% від числа, а ми б можливо дізналися про це трохи раніше й навчили її це робити, а не з подивом з'ясували, що в нас вступник який не може це зробити 

- сказала Вакуленко під час форму.

Окрім того, Вакуленко зазначила, що вони хочуть адаптувати до ДПА ШІ.

Ми хочемо адаптувати й вже працюємо над моделлю штучного інтелекту, щоб за результатами цього оцінювання автоматично генерувався людською мовою звіт для дитини та батьків, де буде написано: Ти класно впорався, молодець. Але ти не знаєш цього і цього, проте оце ти зробив просто фантастично на максимальний бал 

- сказала Вакуленко.

Скільки учнів 4-х класів планують залучити до ДПА у 2026 році

Ми два роки пілотуємо цю атестацію на школах, які готові були з нами співпрацювати й добровільно погодилися на це. Подивившись на результати реальні учнів 4 класів, ми скалібрували складність так, щоб вона відповідала тим потребам, які є в чотирикласників. За результатами пілотування ми побачили, що забагато завдань запропонували в одній добірці й зменшили цю кількість. Ми робили пілотування у 2024 році й вже у 2025 році ми працювали із вибіркою до 2 тис. учнів. На наступний рік ми плануємо пілотування вже до 10 тис учнів 

- розповіла Вакуленко в коментарі УНН.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що з 2027 року державна підсумкова атестація для учнів 4 класів відбуватиметься у формі зовнішнього незалежного оцінювання та стане обов’язковою для школярів початкової ланки.

Анна Мурашко

СуспільствоОсвіта