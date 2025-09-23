$41.380.13
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 15909 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 20409 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 36206 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 39484 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 39782 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 60188 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 68183 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 62911 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30508 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Під час війни понад половина українських школярів цінують вчителя, який підтримує

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Освітній омбудсман заявила, що педагоги стикаються з жорстким навантаженням, бюрократією та низькими зарплатами.

Під час війни понад половина українських школярів цінують вчителя, який підтримує

58% опитаних школярів назвали головною якістю вчителя здатність підтримати у складний момент. Водночас педагоги стикаються з жорстким навантаженням, бюрократією та низькими зарплатами, що виснажує їхній внутрішній ресурс. Про це заявила освітній омбудсман Надія Лещик, передає УНН.

Деталі

За її словами, у межах окремого спеціального дослідження для п’ятого Саміту перших леді та джентльменів було проведено онлайн-опитування 1067 українських учнів 15-17 років та 16 фокус-груп: по 8 із батьками та вчителями середньої та старшої школи.

Серед спільних спостережень батьків та педагогів, які прозвучали під час фокус-груп - рівень оплати праці вчителів залишається низьким і не відповідає об’єму їхніх обов’язків і навантаженню.

Українські вчителі під час фокус-груп також вказували на:

  • жорстке навантаження, зокрема спричинене кількістю паперової роботи та звітності, що призводить до перепрацювання в неробочий час і сильно бюрократизує роботу вчителя;
    • збільшення навантаження через змішаний формат навчання: потрібно підлаштовувати уроки під різні умови, а в окремих випадках проводити заняття навіть в укриттях;
      • зростання емоційного навантаження на педагога в умовах війни, оскільки діти потребують більшої підтримки, мотивації, емоційного спокою та впевненості від учителів.

        Результати онлайн-опитування також показують, що 37 % опитаних українських учнів вважає взірцем того вчителя, який підтримує та поважає учнів. А "58% школярів вказали, що у воєнний час основною якістю вчителя є вміння підтримати у складний момент".

        Але, щоб підтримати учнів, педагог повинен мати запас внутрішніх ресурсів, розвивати психологічну стійкість. Однак це може бути складно в умовах перевантаження, енергійності та недостатньої підтримки. Продовжую адвокатувати питання зменшення навантаження на педагогічних працівників та дотримання академічної свободи вчителя

         - наголосила омбудсман.

        В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів19.09.25, 19:30 • 52773 перегляди

        Альона Уткіна

        СуспільствоОсвіта
        Україна