Під час війни понад половина українських школярів цінують вчителя, який підтримує

58% опитаних школярів назвали головною якістю вчителя здатність підтримати у складний момент. Водночас педагоги стикаються з жорстким навантаженням, бюрократією та низькими зарплатами, що виснажує їхній внутрішній ресурс. Про це заявила освітній омбудсман Надія Лещик, передає УНН.

За її словами, у межах окремого спеціального дослідження для п’ятого Саміту перших леді та джентльменів було проведено онлайн-опитування 1067 українських учнів 15-17 років та 16 фокус-груп: по 8 із батьками та вчителями середньої та старшої школи.

Серед спільних спостережень батьків та педагогів, які прозвучали під час фокус-груп - рівень оплати праці вчителів залишається низьким і не відповідає об’єму їхніх обов’язків і навантаженню.

Українські вчителі під час фокус-груп також вказували на:

Результати онлайн-опитування також показують, що 37 % опитаних українських учнів вважає взірцем того вчителя, який підтримує та поважає учнів. А "58% школярів вказали, що у воєнний час основною якістю вчителя є вміння підтримати у складний момент".

Але, щоб підтримати учнів, педагог повинен мати запас внутрішніх ресурсів, розвивати психологічну стійкість. Однак це може бути складно в умовах перевантаження, енергійності та недостатньої підтримки. Продовжую адвокатувати питання зменшення навантаження на педагогічних працівників та дотримання академічної свободи вчителя