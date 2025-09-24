Скандал в школі на Вінниччині: вчитель фізкультури побив учня на уроці, педагогу повідомили про підозру
Київ • УНН
На Вінниччині у Могилеві-Подільському вчитель фізкультури побив школяра. 25-річному педагогу повідомили про підозру за ч. 1 ст. 126 КК України.
19 вересня у Могилеві-Подільському вчитель фізкультури на уроці побив школяра. Після заяви матері поліція відкрила кримінальне провадження та повідомила 25-річному педагогу про підозру, пише УНН із посиланням на ГУНП у Вінницькій області.
Деталі
Як вказали правоохоронці, інцидент стався 19 вересня на уроці фізкультури, а 23 вересня, після того, як дізналась про конфлікт, мати 13-річного учня звернулась із заявою в поліцію.
Дізнавачі за процесуального керівництва Могилів-подільської окружної прокуратури повідомили 25-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 126 КК України (Побої й мордування, тобто – умисне завдання ударів, які завдали фізичного болю) та проводять розслідування
