Скандал в школі на Вінниччині: вчитель фізкультури побив учня на уроці, педагогу повідомили про підозру

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Ексклюзив
10:07 • 150 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 8628 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 10190 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 12576 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 12019 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 25019 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 43212 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 35119 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 32611 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 66917 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
72%
756мм
Популярнi новини
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН24 вересня, 01:25 • 21618 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto24 вересня, 02:37 • 22136 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 27256 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 18325 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 19406 перегляди
Публікації
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 4050 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 8634 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 18367 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 27297 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 66919 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джо Байден
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 29044 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 89525 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 49809 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 64281 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 115902 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
МіГ-31
The Guardian
Eurofighter Typhoon

Скандал в школі на Вінниччині: вчитель фізкультури побив учня на уроці, педагогу повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 256 перегляди

На Вінниччині у Могилеві-Подільському вчитель фізкультури побив школяра. 25-річному педагогу повідомили про підозру за ч. 1 ст. 126 КК України.

Скандал в школі на Вінниччині: вчитель фізкультури побив учня на уроці, педагогу повідомили про підозру

19 вересня у Могилеві-Подільському вчитель фізкультури на уроці побив школяра. Після заяви матері поліція відкрила кримінальне провадження та повідомила 25-річному педагогу про підозру, пише УНН із посиланням на ГУНП у Вінницькій області.

Деталі

Як вказали правоохоронці, інцидент стався 19 вересня на уроці фізкультури, а 23 вересня, після того, як дізналась про конфлікт, мати 13-річного учня звернулась із заявою в поліцію.

Дізнавачі за процесуального керівництва Могилів-подільської окружної прокуратури повідомили 25-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 126 КК України (Побої й мордування, тобто – умисне завдання ударів, які завдали фізичного болю) та проводять розслідування

- повідомили у поліції та додали, що тривають слідчі дії.

Омбудсман назвала головну якість вчителя для майже 60% школярів23.09.25, 12:32 • 2716 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Могилів-Подільський