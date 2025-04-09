Могилев-Подольский

В Винницкой области возле границы с Молдовой ввели дополнительные режимные ограничения

Вблизи границы с Молдовой в Винницкой области введены дополнительные ограничения безопасности, в частности, ограничения на въезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и запрет на определенные виды деятельности, такие как рыбалка и охота в радиусе 500 метров от границы.