Могилев-Подольский

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28627 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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При благоприятных погодных условиях, таких как весна и лето, попыток незаконного пересечения границы может быть больше, поскольку людям легче добраться до линии границы, в то время как зимой, когда холодно и снежно, таких попыток меньше, по словам представителя Государственной пограничной службы.

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Пытался вплавь добраться до Молдовы: в Днестре обнаружили тело 43-летнего мужчины

43-летний житель Могилев-Подольского утонул при попытке незаконно пересечь реку Днестр в сторону Молдовы, его тело нашли пограничники.

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В Винницкой области дочь павшего защитника основала спортивный кружок в память об отце

Дочь погибшего украинского солдата основала спортивный кружок "Олимп" в Могилеве-Подольском Винницкой области, чтобы почтить память отца и предоставить детям место для физического и психологического восстановления во время войны.

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В Винницкой области во время ремонта канализации произошел оползень, есть погибший

57-летний мужчина погиб и еще один получил травмы в результате оползня, произошедшего во время ремонтных работ в Могилев-Подольском, Винницкая область.

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В агробизнесе МХП появилось новое направление - овощеводство

В агробизнесе МХП появилось новое направление.

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В Винницкой области возле границы с Молдовой ввели дополнительные режимные ограничения

Вблизи границы с Молдовой в Винницкой области введены дополнительные ограничения безопасности, в частности, ограничения на въезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и запрет на определенные виды деятельности, такие как рыбалка и охота в радиусе 500 метров от границы.

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Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело

Десять ветеранских бизнес-инициатив в Винницкой области, среди которых ветеринарная аптека, борцовский клуб, теплица и кафе, получат до 100 000 гривен грантового финансирования на общую сумму 1 миллион гривен в рамках конкурса "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и членов их семей", организованного Благотворительным фондом "МХП-Громаді".

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В Винницкой области восстановили электроснабжение после аварии на Ладыжинской ТЭС

В Винницкой области полностью восстановлено электроснабжение после аварии на Ладыжинской ТЭС, по состоянию на 14:00 все пострадавшие потребители были подключены к свету. Отключение не было связано с вражескими обстрелами.

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