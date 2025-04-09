Ремонтные работы на КПП «Могилев-Подольский - Отач» продлены на две недели. Возможно частичное ограничение движения через пограничный мост, Гостаможслужба просит учесть это при планировании пересечения границы.
При благоприятных погодных условиях, таких как весна и лето, попыток незаконного пересечения границы может быть больше, поскольку людям легче добраться до линии границы, в то время как зимой, когда холодно и снежно, таких попыток меньше, по словам представителя Государственной пограничной службы.
43-летний житель Могилев-Подольского утонул при попытке незаконно пересечь реку Днестр в сторону Молдовы, его тело нашли пограничники.
Дочь погибшего украинского солдата основала спортивный кружок "Олимп" в Могилеве-Подольском Винницкой области, чтобы почтить память отца и предоставить детям место для физического и психологического восстановления во время войны.
57-летний мужчина погиб и еще один получил травмы в результате оползня, произошедшего во время ремонтных работ в Могилев-Подольском, Винницкая область.
В агробизнесе МХП появилось новое направление.
Вблизи границы с Молдовой в Винницкой области введены дополнительные ограничения безопасности, в частности, ограничения на въезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и запрет на определенные виды деятельности, такие как рыбалка и охота в радиусе 500 метров от границы.
Десять ветеранских бизнес-инициатив в Винницкой области, среди которых ветеринарная аптека, борцовский клуб, теплица и кафе, получат до 100 000 гривен грантового финансирования на общую сумму 1 миллион гривен в рамках конкурса "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и членов их семей", организованного Благотворительным фондом "МХП-Громаді".
В Винницкой области полностью восстановлено электроснабжение после аварии на Ладыжинской ТЭС, по состоянию на 14:00 все пострадавшие потребители были подключены к свету. Отключение не было связано с вражескими обстрелами.