Продлен ремонт на пункте пропуска с Молдовой: как долго возможны задержки движения
Киев • УНН
Ремонтные работы на КПП «Могилев-Подольский - Отач» продлены на две недели. Возможно частичное ограничение движения через пограничный мост, Гостаможслужба просит учесть это при планировании пересечения границы.
Ремонтные работы на контрольно - пропускном пункте на границе между Украиной и Молдовой - «Могилев-Подольский - Отач» продлили еще на две недели, сообщили в понедельник в Государственной таможенной службе. Также предупредили о возможном частичном ограничении движения, передает УНН.
Вниманию граждан и перевозчиков, которые будут пересекать границу между Украиной и Молдовой! В пределах международного пункта пропуска «Могилев-Подольский - Отач» продлен срок проведения ремонтных работ ориентировочно на 14 суток
Отмечается, что во время ремонта может быть частично ограничено движение транспорта через пограничный мост.
Таможенная служба просит граждан и перевозчиков учесть данную информацию при планировании пересечения границы в этом направлении.
Напомним
В Могилеве-Подольском начался ремонт моста, ведущего в Молдову. 10 октября сообщалось, что ориентировочный срок проведения ремонтных работ - 10 суток.
Экономически целесообразно построить пункты пропуска, есть совместные планы: Украина и Венгрия обсудили усиление сотрудничества18 октября 2024, 17:49 • 36788 просмотров