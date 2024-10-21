Продлен ремонт на пункте пропуска с Молдовой: как долго возможны задержки движения

Ремонтные работы на контрольно - пропускном пункте на границе между Украиной и Молдовой - «Могилев-Подольский - Отач» продлили еще на две недели, сообщили в понедельник в Государственной таможенной службе. Также предупредили о возможном частичном ограничении движения, передает УНН.

Вниманию граждан и перевозчиков, которые будут пересекать границу между Украиной и Молдовой! В пределах международного пункта пропуска «Могилев-Подольский - Отач» продлен срок проведения ремонтных работ ориентировочно на 14 суток - говорится в сообщении таможенников в Telegram.

Отмечается, что во время ремонта может быть частично ограничено движение транспорта через пограничный мост.

Таможенная служба просит граждан и перевозчиков учесть данную информацию при планировании пересечения границы в этом направлении.



Напомним

В Могилеве-Подольском начался ремонт моста, ведущего в Молдову. 10 октября сообщалось, что ориентировочный срок проведения ремонтных работ - 10 суток.

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