Продовжено ремонт на пункті пропуску з Молдовою: як довго можливі затримки руху
Київ • УНН
Ремонтні роботи на КПП "Могилів-Подільський − Отач" подовжено на два тижні. Можливе часткове обмеження руху через прикордонний міст, Держмитслужба просить врахувати це при плануванні перетину кордону.
Ремонтні роботи на контрольно - пропускному пункті на кордоні між Україною та Молдовою - "Могилів-Подільський − Отач" подовжили ще на два тижні, повідомили в понеділок у Державній митній службі. Також попередили про можливе часткове обмеження руху, передає УНН.
До уваги громадян та перевізників, що перетинатимуть кордон між Україною та Молдовою! У межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський − Отач" продовжено строк проведення ремонтних робіт орієнтовно на 14 діб
Зазначається, що під час ремонту може бути частково обмежено рух транспорту через прикордонний міст.
Митна служба просить громадян та перевізників врахувати дану інформацію при плануванні перетину кордону в цьому напрямку.
Нагадаємо
У Могилеві-Подільському розпочався ремонт мосту, що веде до Молдови. 10 жотня повідомлялось, що орієнтовний термін проведення ремонтних робіт – 10 діб.
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