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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Продовжено ремонт на пункті пропуску з Молдовою: як довго можливі затримки руху

Київ • УНН

 • 14197 перегляди

Ремонтні роботи на КПП "Могилів-Подільський − Отач" подовжено на два тижні. Можливе часткове обмеження руху через прикордонний міст, Держмитслужба просить врахувати це при плануванні перетину кордону.

Продовжено ремонт на пункті пропуску з Молдовою: як довго можливі затримки руху

Ремонтні роботи на контрольно - пропускному пункті на кордоні між Україною та Молдовою -  "Могилів-Подільський − Отач" подовжили ще на два тижні, повідомили в понеділок у Державній митній службі. Також попередили про можливе часткове обмеження руху, передає УНН

До уваги громадян та перевізників, що перетинатимуть кордон між Україною та Молдовою!  У межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський − Отач" продовжено строк проведення ремонтних робіт орієнтовно на 14 діб

- йдеться у повідомленні митників у Telegram.

Зазначається, що під час ремонту може бути частково обмежено рух транспорту через прикордонний міст.

Митна служба просить громадян та перевізників врахувати дану інформацію при плануванні перетину кордону в цьому напрямку.

Нагадаємо 

У Могилеві-Подільському розпочався ремонт мосту, що веде до Молдови. 10 жотня повідомлялось, що орієнтовний термін проведення ремонтних робіт – 10 діб. 

Економічно доцільно розбудувати пункти пропуску, є спільні плани: Україна й Угорщина обговорили посилення співпраці18.10.24, 20:49 • 37858 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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