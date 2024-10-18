Экономически целесообразно построить пункты пропуска, есть совместные планы: Украина и Венгрия обсудили усиление сотрудничества

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Киев  •  УНН

18 октября 2024, 17:49  •  2815 просмотра

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Заместители руководителя ОП встретились с венгерским госсекретарем. Обсудили региональное сотрудничество, совместные проекты и приоритеты евроинтеграции Украины во время председательства Венгрии в ЕС.

Заместители руководителя Офиса Президента Виктор Микита и Игорь Жовква встретились с заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентским государственным секретарем Левенте Модьором. Во время встречи обсудили сотрудничество между венгерскими и украинскими регионами, а также реализацию совместных инфраструктурных и образовательных проектов, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

«Спасибо за всю поддержку со стороны Венгрии, которая сегодня предоставляется украинскому народу. Мы заинтересованы усилить экономические отношения, в частности транспортное сотрудничество. Важно также, что экономически целесообразно для Украины и Венгрии построить пункты пропуска. У нас есть общие планы», - отметил Виктор Микита.

Он также добавил, что сотрудничество на уровне регионов уже доказало свою эффективность. В частности, благодаря этому в деоккупированных громадах Киевской области и на Закарпатье построили детские сады, школы, дома матери и ребенка и спортивные центры, а на Херсонщине продолжается восстановление водоснабжения.

Украина и Венгрия договорились провести до конца года заседание Совместной межправительственной комиссии30 сентября 2024, 12:47 • 13619 просмотров

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква отметил участие лидеров Украины и Венгрии в заседании Европейского совета накануне в Брюсселе, на котором Владимир Зеленский представил План победы.

Отдельно во время встречи обсудили приоритеты европейской интеграции Украины в период председательства Венгрии в Евросоюзе.

«В этом июне была проведена первая межправительственная конференция, ознаменовавшая начало переговоров о вступлении Украины. Очень важно, чтобы во время венгерского председательства мы достигли существенного прогресса на пути Украины в ЕС», - отметил Игорь Жовква.

Также во время встречи согласовали график контактов официальных представителей обоих государств в ближайшее время.

Украина и Венгрия планируют создать совместный аграрно-индустриальный хаб11 октября 2024, 11:14 • 37340 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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