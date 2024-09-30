Украина и Венгрия договорились провести до конца года заседание Совместной межправительственной комиссии

Украина и Венгрия договорились провести до конца этого года очередное заседание Совместной межправительственной комиссии. Об этом сказал глава МИД Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Сийяртом, передает УНН.

Во время переговоров мы также скоординировали следующие шаги по развитию пограничной инфраструктуры, что будет способствовать налаживанию торгово-экономических отношений между нашими странами. В этом контексте, мы договорились провести до конца этого года очередное заседание Совместной межправительственной комиссии - рассказал Сибига.

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Кабинет министров Украины принял решение об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией - ПП «Великая Паладь-Надьгодош», а также о расширении работы еще одного уже существующего.